В РФ предлагают ввести соцнорму потребления электроэнергии для населения

“23 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает ввести соцнорму потребления электроэнергии для населения.Ее разработка шла в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике, Минэкономразвития дало предложения в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Козака от 19 сентября 2018 года, пишет "Коммерсант".

Схема реанимирует замороженный в 2014 году проект соцнормы. Как рассказал изданию источник, знакомый с новым вариантом, предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВтч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВтч — по повышенному, а более 500 кВтч — уже по экономически обоснованному. Потребление фиксируется на лицевой счет, не на человека.

Для ряда регионов границы повысят до 500 кВтч и 700 кВтч в месяц (возможно, речь идет о северных районах). Также льготный режим могут получить потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения (такие домохозяйства используют электричество для отопления). Речь может идти о держателях электрокотлов (например, садовые и дачные кооперативы и т. д.). Границы дифференциации для них устанавливаются на уровне 3300 кВтч и 3500 кВтч в месяц, в ряде регионов — 3500 кВтч и 3700 кВтч в месяц. В то же время Минэкономравзития хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Министерство предлагает убирать коэффициент в течение 15 лет.

В аппарате Д.Козака подтвердили назначение совещания на 23 января, отметив, что никто не сомневается в необходимости поэтапной расшивки "перекрестки" в энергетике и устранения изъянов регулирования, «когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше». Предложения ведомств по борьбе с перекрестным субсидированием будут рассматриваться в контексте их социально-экономических последствий, финансового эффекта для различных категорий населения в условиях роста фискальной нагрузки, пояснили там. У правительства нет задачи одномоментно решить все застарелые проблемы отрасли за счет потребителей, подчеркнули в аппарате вице-премьера, будут приняты сбалансированные решения с учетом мониторинга стоимости других товаров и услуг и роста реальных доходов граждан.

Вместе с тем Минэнерго пересмотрело позицию по дифференциации тарифов для населения, следует из письма первого замминистра Алексея Текслера в Минэкономразвития от 17 декабря 2018 года.

В Минэнерго “Коммерсанту” уточнили, что формируют позицию и выскажут ее на совещании.