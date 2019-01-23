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23 января 2019 года 09:59
Занятия спортом помогут получить налоговый вычет по НДФЛ
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Сергей Бобылев/ТАСС
23 января. FINMARKET.RU - Люди, занимающиеся спортом, с 2020 г. смогут получать налоговый вычет по НДФЛ. Уведомление о начале подготовки такого проекта опубликовал Минфин. Ввести налоговые вычеты на такие расходы людей в июле 2018 г. поручал президент Владимир Путин, пишут "Ведомости". Сейчас люди могут получить вычет за платное обучение (свое или ближайших родственников), платное лечение, добровольное страхование, покупку лекарств. И только за такие расходы до 120 000 руб. за год. Таким же будет лимит и для вычета за расходы на спорт, уточняет представитель Минфина, это не новый вычет, а дополнительный вид расходов. По каким именно услугам можно будет получить налоговый вычет, определит Минспорт. Механизм должен быть таким же, как для льготы по расходам на образование или медицину, писали в феврале 2018 г. эксперты Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики, чтобы было достаточно подтвердить расходы на абонемент на себя или ребенка. И 13% с этой суммы (максимум – 15 600 руб.) вернуть в конце года и после сдачи налоговой декларации, объясняет партнер Taxology Алексей Артюх. Задача развивать физкультуру и спорт включена в нацпроект "Демография", на который до 2024 г. правительство планирует потратить около 3 трлн руб. По нему, доля людей, которые регулярно занимаются спортом, должна вырасти с 37,6% в 2018 г. до 55% в 2024 г., при этом более 70% людей к этому времени должны быть охвачены информационной кампанией о пользе здорового образа жизни. Только в 2019 г. пропагандировать здоровый образ жизни будут через 150 000 программ по радио и телевидению, следует из паспорта проекта. Заинтересовать население можно простотой и понятностью механизма вычета, считает Артюх. Но сначала нужно заинтересовать население самим спортом, предупреждали эксперты Центра стратегических разработок ВШЭ: расширить вовлеченность граждан и активно информировать их о здоровом образе жизни. Льготы в первую очередь могут оказать влияние на особо чувствительные к цене услуг сегменты рынка – бюджетные и масс-маркет, передал через представителя гендиректор World Class Николай Прянишников, здесь действительно возможно повышение проникновения фитнес-услуг. Хотя клиенты из категорий люкс и премиум за счет льготы, возможно, выберут фитнес более высокого уровня, рассуждает он.
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