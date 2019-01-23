В КНР откроют российские кондитерские онлайн-магазины

23 января. FINMARKET.RU - На крупнейших электронных площадках в Китае будут созданы российские мультибрендовые магазины по продаже кондитерских изделий, рассказали "Известиям" в Минсельхозе. В Минсельхозе отметили, что видят значительные перспективы в продвижении отечественных кондитерских изделий на рынок КНР с помощью популярных электронных торговых площадок. Переговоры ведутся в том числе с компанией Pal, которая развивает в стране ресурс Alibaba, пояснил источник в ведомстве. Продажи сладостей через интернет могут начаться уже в этом году.

Российские кондитерские изделия сегодня уже экспортируются в Поднебесную. На китайском рынке представлены печенье, вафли, торты, конфеты, мороженое и другие. Кроме того, в торговых сетях в разных регионах страны широко представлен российский шоколад. В 2017 году, по данным Минсельхоза, общий объем продаж составил $122,3 млн. В перспективе ведомство рассчитывает на серьезное увеличение этой суммы, подчеркнули в пресс-службе министерства.

"На сегодняшний день отечественная кондитерская продукция пользуется спросом по всему миру и уже представлена в 55 странах, - сказали "Известиям" в ведомстве. - Традиционно ее ведущими покупателями являются страны СНГ, на которые пока приходится более двух третей всего экспорта, однако в последние три года российская кондитерская продукция активно выходит на рынки стран Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая, на рынки стран Ближнего Востока, Европы".

По федеральному проекту "Экспорт АПК" (нацпроект "Международная кооперация и экспорт") поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции необходимо увеличить в два раза - до $45 млрд к 2024 году. Это планируется сделать в том числе и за счет того, чтопищевой и перерабатывающей промышленности должен вырасти в 2,1 раза по сравнению с 2017 годом. По мнению специалистов Минсельхоза, одним из ключевых направлений могут быть поставки за рубеж кондитерских изделий. Эту задачу планируется решать в том числе за счет продвижения национальных и региональных брендов кондитерской продукции.

В пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ) изданиюпояснили, что РЭЦ прорабатывает вопрос продвижения отечественной продукции на рынок Китая через различные каналы. При этом особое внимание уделяется возможностям интернет-торговли.

"Проникновение онлайн-продаж в китайский ритейл составляет более 20%", - рассказали в пресс-службе центра. В России этот показатель составляет не более 5%.