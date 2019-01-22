ФАС и Минэкономики согласовали свои взгляды на цены услуг госмонополий

22 января. FINMARKET.RU - Два ключевых ведомства, курирующие тарифную госполитику в,— ФАС и Минэкономики — объединили свои законопроекты по теме и внесут их в правительство совместно, пишет "Коммерсант", получив подтверждение в обоих органах власти. Это должно было произойти до конца 2018 года, но работу тормозили возражения участников рынка. Их не устраивало ни вмешательство ФАС в отраслевые регламенты, ни идея Минэкономики оплачивать подключение к сетям новых проектов за счет персональной инвестнадбавки: непрозрачность ее расчета не позволила бы реализовать многие инвестпроекты. Согласованный проект сохранил последнюю норму, но обещает установить порядок расчета инвестнадбавки актом правительства: это может решить проблему, одновременно расширив полномочия Белого дома в согласовании инвестпрограмм госмонополий.

о тарифном регулировании по инициативе Минэкономики включен принцип "плати или не строй", при котором расширение сетей под новые мощности предполагается оплачивать за счет инвестиционной тарифной надбавки для конкретного инвестора, а не для всей отрасли в целом

В последнюю версию законопроекта, на который ссылается "Ъ", министерство и ФАС включили компромиссный пункт, дающий Белому дому возможность учесть эти возражения. По нему инвестрасходы в интересах конкретных потребителей по-прежнему "не подлежат включению в состав необходимой валовой выручки регулируемого субъекта, формируемой для целей установления тарифов", но "такие инвестрасходы компенсируются регулируемому субъекту в составе платы за подключение в порядке, установленном правительством". Де-факто это даст правительству возможность оказывать точечную господдержку проектам, в которых оно заинтересовано. "Это гибкость для правительства в определении как механизмов компенсации, так и источников. В том числе учтем пожелания энергетиков",— подтвердил “Ъ” представитель Минэкономики. "Речь идет о компенсации расходов на проекты развития, связанные с расширением и строительством инфраструктуры в пользу конкретных заявителей. Это капвложения в основные фонды, подстанции, провода, рельсы, трубы и т. п.",— поясняет собеседник “Ъ”.

Впрочем, пишет "Ъ", таким образом проблема непрозрачности формирования платы за технологическое присоединение, на которую раньше жаловались энергопотребители, выносится из периметра тарифного регулирования — теперь адекватность такой платы будет зависеть от порядка ее расчета, который только предстоит определить Белому дому. При этом де-факто правительство несколько расширит свои полномочия по контролю инвестпрограмм МРСК — пока в отрасли действует правило "старые потребители платят за присоединение новых", в рамках которого размер тарифных надбавок урегулируется на региональном уровне.