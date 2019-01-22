Средний заем наличными обновил трехлетний максимум

22 января. FINMARKET.RU - Сумма среднего кредита наличными в 2018 г. выросла на четверть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 264 тыс. рублей. Это максимум за последние три года, следует из данных Объединенного кредитного бюро, на которые ссылаются "Известия". Такую динамику эксперты связывают со снижением ставок по займам в прошлом году и ростом ипотеки, создавшим потребность в ремонте и оснащении квартир. В 2019 году банковская система столкнется со сложностями: расходы по депозитам возрастут, тогда как доходы от выданных кредитов во многом останутся на уровне нынешнего периода сравнительно низких процентных ставок.

Ежемесячный платеж по кредиту стал меньше, исходя из этого граждане смогли позволить себе занимать в целом большие суммы, поясняют эксперты газеты.

Согласно данным Центробанка, по кредитам от 91 до 180 дней (обычно эта категория относится к займам наличными) ставки к ноябрю 2018 составили 17,95% годовых. В конце 2017 года ставки составляли 19,2%. В целом за январь–ноябрь задолженность граждан перед банками увеличилась с 12,1 трлн до 14,7 трлн рублей, то есть на 21%.

В связи с тем что в последний год активно развивалось ипотечное кредитование, выросла потребность граждан в ремонте жилья и его оснащении техникой. В том числе поэтому вырос и средний размер кредита наличными, полагают аналитики. Задолженность населения по ипотеке, по данным ЦБ, выросла за январь–ноябрь с 5,1 трлн до 6,3 трлн рублей.

Аналитики ОКБ также отмечают, что средняя сумма кредитов наличными существенно ниже средней заявки на их получение. Так, граждане просили в 2018 году в среднем 168 тыс. рублей. Это ниже уровня фактически выданных кредитов на 36%. Такое расхождение эксперты издания объясняют тем, что банки предпочитают выдавать крупные ссуды более качественным заемщикам вместо того, чтобы кредитовать множество рисковых клиентов на небольшую сумму.

В 2019 году темпы роста кредитования населения замедлятся на несколько процентных пунктов, что связано с повышением ключевой ставки ЦБ.