В кабмине готовы принять допмеры по стимулированию рождаемости

22 января. FINMARKET.RU - Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте численности россиян с 2023–2024 годов соответствует оптимистичному варианту обновленного прогноза Росстата, пишут "Известия", ознакомившись с ним. По нему, к 2036 году в стране будут жить 153,2 млн человек. Однако эта версия прогноза, обновленная в конце прошлого года, пессимистичнее предыдущей, предполагавшей рост численности населения до 157 млн человек.

О том, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом, Татьяна Голикова заявила на Гайдаровском форуме. По словам вице-премьера, за 11 месяцев 2018-го смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек. Это наибольшая убыль населения, чем за любой год последнего десятилетия (худшим до этого был 2011-й — 129 тыс.), хотя и существенно меньшей, чем в 2001-м, когда убыль составила в 943 тыс., следует из данных Росстата.

Росстат традиционно делает три варианта прогноза численности населения: низкий, средний и высокий. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, первый основан на экстраполяции текущих демографических тенденций: рождаемости, смертности, миграции. Средний вариант помимо сложившейся ситуации учитывает принимаемые властямипо ее корректировке. Высокий же прогноз предполагает максимально благоприятное развитие событий — судя по заявлению Татьяны Голиковой, именно его планирует воплотить в жизнь правительство.

Средний вариант прогноза раньше предполагал сокращение населения до 145,8 млн (с нынешних 146,8 млн), теперь показатель скорректирован до 144 млн.

Все версии демографического прогноза ежегодно корректируются. В наибольшей степени на снижение численности в обновленном документе повлияло фактическое уменьшение рождаемости и миграционного прироста в 2018-м, сказали в пресс-службе Росстата.

Комплекс мер по повышению рождаемости и снижению смертности заложен в нацпроектах "Демография" и "Здравоохранение", напомнили "Известиям" в Министерстве труда. Первый подразумевает финансовую поддержку семей с детьми и призван повысить коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину в среднем по стране) с 1,62 до 1,7 к 2024 году. Бюджет проекта составляет 2,9 трлн рублей на шесть лет.

Нацпроект "Здравоохранение" призван к 2024 году сократить младенческую смертность с 5,6 случаев на 1 тыс. родившихся детей до 4,5; смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — с 588 случаев на 100 тыс. населения до 450, от новообразований — с 201 до 185 случаев. Этот проект обойдется бюджету в 1,3 трлн рублей.

В случае, если принятых мер окажется недостаточно, чиновники готовы принять дополнительные меры по стимулированию рождаемости, сказали в Минтруда. Это подтвердили в Минэкономразвития. О каких именно мерах идет речь, чиновники уточнить не смогли, поскольку еще не приступили к их разработке.

Дополнительные меры по повышению рождаемости необходимо предпринимать уже сейчас, полагает руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.