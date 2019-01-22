Клиентам МФО сложнее получить ссуду в банке

22 января. FINMARKET.RU - Для большинства российских банков наличие у потенциального заемщика опыта кредитования в микрофинансовых организациях (МФО) уменьшает шансы на одобрение ссуды, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ).

БКИ "Эквифакс" провело анализ уровня одобрения различных типов кредитов банками в зависимости от наличия или отсутствия у заемщика кредитной истории в, пишет "Коммерсант" . Согласно ему, влияние опыта заимствования у микрокредиторов на уровень одобрения банками в значительной степени зависит от продукта. Однако в любом случае наиболее позитивно банками воспринимается кредитная история, в которой нет записей МФО. Такие заемщики получают самый высокий уровень одобрения по всем продуктам.

Что касается заемщиков без кредитной истории (КИ) или с историей, в которой есть записи о микрозаймах, ситуация разнится в зависимости от вида кредита. При рассмотрении заявок на крупные- автокредит и ипотеку - наличие в истории микрозаймов оказывает наиболее негативное влияние. Так, по данным "Эквифакса", в 2018 году средний уровень одобрения ипотеки для заемщиков без КИ составил 75,1%, с КИ в МФО - 58,7%. В сегменте автокредитов у граждан без кредитной истории шансы на одобрение заявки банком - 43%, с историей в МФО - 32,7%.

Подтверждают эту тенденцию и в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По словам и. о. гендиректора ОКБ Николая Мясникова, некоторыедаже автоматически отказывают таким заявителям. "Это связано с тем, что популяция клиентов МФО исходно менее качественная и чаще всего за займами МФО обращаются клиенты, которые по каким-либо причинам не могут получить кредит в банке (низкий официальный доход, отсутствие трудоустройства, плохая кредитная история), - поясняет он. - При этом средняя сумма займа МФО составляет около 8 тыс. руб. Если речь идет об ипотеке или автокредите, то очевидно, что банки заинтересованы прежде всего в платежеспособных клиентах".

В случае с небольшими займами ситуация обратная. Так, по кредитным картам, POS-кредитам заемщику без кредитной истории получить одобрение сложнее, чем тем, у кого были микрозаймы. В сегменте кредитных карт без КИ в 2018 году одобрялось в среднем 13% заявок, с историей в МФО - 17,6%, в POS-кредитовании - 7,8% и 17,6% соответственно. А вот по кредитам наличными, где суммы очень разнятся, у заемщиков без истории и с наличием в ней записей МФО шансы равны - 29,9%.

В банках не скрывают, что наличие в кредитной истории займов МФО - тревожный сигнал. И если наличие кредитной истории в МФО не рассматривается банками как основание для отказа по кредиту, но учитывается ими при принятии решения.

В МФО подтверждают описанную тенденцию, хотя и считают отношение банков к своим клиентам несправедливым. По словам гендиректора МФК "МигКредит" Олега Гришина, у банков нет понимания клиентов МФО, они не верят, что система оценки и принятия решений о выдаче займа у многих МФО на порядок выше, чем у них. "Для банков займы в МФО до сих пор являются триггером, по которому они зачастую принимают отрицательное решение, и считают, что успешная выплата клиентом займа скорее исключение, нежели правило, - продолжает он .- При этом у МФО много клиентов с хорошей кредитной историей, которым требуются большие суммы, и банки, придерживающиеся подобной политики, отказываются от платежеспособных клиентов".