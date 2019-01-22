Вице-премьеров оценят по эффективности работы

22 января. FINMARKET.RU - Белый дом продолжает детализировать персональную ответственность высших чиновников за реализацию нацпроектов - теперь там обсуждают ключевые показатели эффективности работы семи из десяти вице-премьеров нынешнего правительства: Антона Силуанова, Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака и Виталия Мутко (три остальных вице-премьера - Константин Чуйченко, Юрий Борисов и Юрий Трутнев - этой работой не охвачены), пишет "Коммерсант"

Идея введения для чиновников ключевых показателей эффективности (KPI, или в русском варианте - КПЭ), которые были бы привязаны к выполнению конкретных задач, разрабатывается уже несколько лет.

Сейчас безусловным приоритетом властей названы нацпроекты, и новые KPI пишутся уже под них. В декабре 2018 года по итогам ноябрьского расширенного заседания президиума Госсовета Владимир Путин поручил правительству распределить показатели эффективности между вице-премьерами и подготовить предложения по развитию системы мотивации региональных и федеральных чиновников по промежуточным результатам нацпроектов. ПремьерДмитрий Медведев перепоручил разработку показателей эффективности работы своих замов вице-премьеру Константину Чуйченко и главе Минэкономики Максиму Орешкину.

Как следует из имеющихся у "Ъ" предложений, при их разработке чиновники пошли самым простым путем - взяли индикаторы для оценки деятельности вице-премьеров из числа целевых показателей вверенных им нацпроектов. Например, для первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова KPI - это темпы роста ВВП, объем несырьевого экспорта, численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса, производительность труда в базовых несырьевых отраслях.

С социального вице-премьера Татьяны Голиковой спросят за показатели естественного прироста населения, реальных располагаемых денежных доходов граждан. Также она ответственна за уровни бедности, образованности и занятости.

Ольга Голодец, в частности, ответит за интерес граждан к спорту, увеличение числа посещений организаций культуры, Виталий Мутко - за долю городов с благоприятной городской средой, уровень доступности жилья и объем инвестиций в строительную отрасль. С Максима Акимова в том числе спросят за число погибших в ДТП и качество дорог, с Алексея Гордеева - за качество окружающей среды и объем экспорта сельхозпродукции, с Дмитрия Козака - за объем инвестиций в промышленность и производительность труда в обработке.

Выраженные в конкретных цифрах значения этих показателей в документах не приводятся - вероятно, они будут совпадать со целевыми значениями из национальных проектов.

Судить об эффективности работы вице-премьеров Белый дом и Кремль планируют не только с помощью предлагаемых KPI, но и результатов социологических опросов, "демонстрирующих публичное восприятие деятельности правительства Российской Федерации" населением. Для этого в предложениях Минэкономики уже сформулированы типовые вопросы для таких исследований.