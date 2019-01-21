Повышение НДС сдержанно сказывается на динамике цен

Повышение НДС до 20% с 18% оказало сдержанное влияние на динамику цен в РФ, говорится в докладе Минэкономразвития. Кроме того, в январе реализовался еще один проинфляционный фактор - частичное повышение тарифов на коммунальные услуги

21 января. FINMARKET.RU - Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% оказало сдержанное влияние на инфляцию в РФ, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина инфляции".

"В январе 2019 года реализовались еще два проинфляционных фактора - повышение ставки НДС с 18% до 20% и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные услуги населению (на 1,7% с 1 января). В результатеза период с 1 по 14 января составила 0,65% (по сравнению с 0,21% за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 14 января потребительская инфляция, по оценке, ускорилась до 4,7% в годовом выражении. При этом частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года", - отмечается в обзоре.

"Если судить по недельным данным Росстата, которые рассчитываются по неполной корзине потребительских товаров и услуг, повышение НДС сказывается на динамике цен достаточно сдержанно. Ожидаемо ускорился рост цен на непродовольственные товары (в частности, на легковые автомобили). При этом темпы роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции, которые преимущественно облагаются льготной ставкой 10%, несколько снизились по сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста цен за первые 2 недели января составил 0,024%, в декабре - 0,030%), хотя и остаются выше уровней соответствующего периода прошлого года", - говорится в мониторинге.

В обзоре Минэкономразвития отмечается, что, помимо "локальных" факторов на рынках отдельных товаров и услуг, на инфляцию в течение 2018 года оказывали повышательное давление общесистемные факторы.

"Первый из них - ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала. К корзине валют стран - торговых партнеров рубль в 2018 году потерял 8,2%, к доллару США - 13,0%. Динамика валютного курса оказала повышательное давление на цены по целому ряду товаров и услуг (например, услуги зарубежного туризма за прошлый год подорожали на 9,8%)", - говорится в докладе.

"Второй фактор - резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитования. За год портфель розничных кредитов увеличился на 1,4 трлн руб., что стало значимым фактором инфляционного давления и роста импорта. Складывающаяся ситуация вызывает опасения в том числе с точки зрения реальных доходов населения, на динамику которых оказывают негативное влияние растущие процентные платежи. Кроме того, наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20% в год) неустойчивы и являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы", - в очередной раз пишут в министерстве про риски существенного роста необеспеченного потребкредитования.

В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что пик годовой инфляции в 5,5-6% ожидается в марте-апреле 2019 года.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2019 году равен 4,3%.

Аналитики ждут инфляцию по итогам 2019 года в размере 4,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря).

Как сообщалось, инфляция в РФ по итогам 2018 года ускорилась до 4,3% с 2,5% в 2017 году.