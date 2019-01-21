Состояние 26 самых богатых людей мира равно состоянию 3,8 млрд самых бедных

21 января. FINMARKET.RU - Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек. Ежедневно их благосостояние увеличивается на $2,5 млрд. При этом совокупный капитал 26 богатейших людей мира сопоставим с суммарным состоянием 3,8 млрд человек, которые составляют беднейшую половину человечества, пишут "Ведомости", приводя данные из отчета благотворительной организации Oxfam "Общественное благо или частное благосостояние"

Причем в 2018 году состояние бедной половины человечества сократилось на 11%. А суммарное благосостояние богатейших за минувший год увеличилось на $900 млрд, это рекордный прирост за всю историю.

Беднейшие ежедневно тратят менее $5,5, отмечает Oxfam. В частности, состояние самого богатого человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса, в 2018 г. достигло $112 млрд. Всего лишь 1% этой суммы равен бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 млн человек, отмечают авторы доклада.

В исследовании также указывается, чтолюди и крупные корпорации платят налоги по более низким ставкам, чем десять лет назад. Максимальная ставка налога на доходы физических лиц в богатых странах упала с 62% в 1970 г. до 38% в 2013 г. В бедных странах средняя ставка составляет 28%. В некоторых странах, например в Бразилии, 10% беднейших слоев общества отдают в виде налогов более высокую долю своих доходов, чем самые богатые 10%, пишут авторы доклада.