Длительность новогодних каникул могут пересмотреть

21 января. FINMARKET.RU - Работодателям по согласованию с трудовыми коллективами можно дать право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. Такую точку зрения "Российской газете" высказал глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Споры о том, не много ли страна отдыхает в Новый год, идут уже давно. Но пока никаких законодательных инициатив от министерств и ведомств не поступало.

"Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни, - напоминает В.Рязанский. - Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует". Но при этом, по мнению сенатора, отдельные коллективы могут в рамках коллективных договоров устанавливать свой режим работы.

Например, уже сейчас это активно использует торговля. Крупные сети закрывают свои магазины на 1-2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, и держать персонал нерентабельно.

"Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика", - подчеркнул Валерий Рязанский. И напомнил, что сейчас длинные новогодниесовпадают со школьными каникулами. И, если родители не пролежат все 10 праздничных дней на диване, а грамотно организуют досуг, это пойдет на пользу и детям, и взрослым.

С 1992 года в России нерабочими днями были только 1 и 2 января. С 2005 года - с 1 по 5 января. Позднее, благодаря утверждению выходным днем праздника Рождества Христова (7 января), продолжительность новогодних каникул в отдельные годы доходила до 11 дней.