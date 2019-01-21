Россияне до сих пор возят через границу наличность в чемоданах

21 января. FINMARKET.RU - Россияне до сих пор возят через границу наличность "на себе" и в чемоданах. И это происходит довольно часто, рассказал в интервью "Российской газете" начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.

Однако, по его словам, таможенники хорошо знают все хитрости путешественников. Как сообщил С.Шкляев, сейчасреализует пилотный проект по автоматизированному контролю сведений о наличности, которая перемещается через границу физическими лицами.

"Мы увязали наши программы с базами данных Росфинмониторинга, и теперь можем оперативно проверить, был ли человек, перевозящий наличность, когда-либо замешан в финансировании террористической и экстремистской деятельности или нет. Если да, мы пресекаем вывоз денег. Закон дает таможне такое право", - сказал представитель ФТС.

С.Шкляев заявил, что тропы, по которым бизнес выводитза рубеж, постепенно перекрываются. "И потоки уже не такие большие, как были раньше. Достаточно сказать, что за последние 3 года в 20 раз - с $2,09 млрд до $80,6 млн - сократился объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня", - отметил он. Произошло это благодаря тесному взаимодействию между ФТС, ФНС, Банком России и Росфинмониторингом. "Мы вместе отрабатываем схемы вывода денег", - сообщил представитель ФТС, отметив, что основных - три.

Первая: использование подложных документов - деклараций, товарно-транспортных накладных, внешнеторговых контрактов - по сделкам, которые в реальности никогда не заключались. По словам С.Шкляева, возможность подачи недостоверной декларации почти ликвидирована, а "с другими подложными документами борьба еще ведется".

"Вторую схему мы называем "карусель". Это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу", - сказал представитель ФТС, добавив, что так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги. Но эта "схема фиксируется таможней благодаря системе управления рисками, путем досмотра, оценки, экспертизы перемещаемого товара".

А третья схема, по словам С.Шкляева, - создание фирм-однодневок под конкретный контракт. "Такая фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности - в зависимости от ущерба", - сообщил он.

И хотя привлечь к ответственности фирму-однодневку сложно, ФТС в ближайшее время намерена полностью перестроить все процессы и будет работать на предотвращение незаконных и сомнительных валютных операций. "В Минфине уже обсуждается проект изменений в закон о валютном регулировании, в котором будет закреплено само понятие сомнительной операции, прописаны критерии отнесения валютных операций к сомнительным и определен механизм взаимодействия ведомств для противодействия им", - сказал С.Шкляев.

Пока же, по его словам, ФТС реализует пошаговое взаимодействие со всеми заинтересованными органами, чтобы как можно оперативнее отслеживать и предотвращать вывод денег за рубеж.

В частности, таможенники регулярно передают в ФНС информацию об участниках внешнеэкономической деятельности, указавших недостоверные сведения при регистрации. "Налоговая впоследствии исключает такие "номинальные" юрлица из ЕГРЮЛ", - сообщил С.Шкляев.

"За последние 3 года мы сообщили почти о четырех тысячах фирм-однодневок. Такое всестороннее взаимодействие и позволяет нам постепенно переориентировать систему с фиксации фактов нарушения законодательства на их предотвращение", - сказал представитель ФТС.