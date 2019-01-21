Наименьшую эффективность показывают регионы, главы которых давно стоят у власти

21 января. FINMARKET.RU - Наименьшуювласти показывают, главы которых относительно давно занимают свои посты, говорится в рейтинге эффективности управления в 2018 г., подготовленном руководителем Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым и политологом Ростиславом Туровским. Среди таких регионов - Тува, Ингушетия, Томская, Свердловская, Мурманская и Ульяновская области. Эффективность региональной власти немного увеличилась за счет президентской кампании и ротации губернаторов, но различия между регионами растут, пишут "Ведомости".

Возглавляют рейтинг Тюменская и Белгородская области и Чечня, лидировавшие и в 2017 г., Петербург занимает 6-ю строчку, Москва - 8-ю. На последнем месте - Хакасия, где победа на выборах коммуниста Валентина Коновалова пока не улучшила ситуацию. Хотя смена губернаторов оказала некоторое влияние на перестановки среди аутсайдеров: так, эту группу покинули Дагестан, Новосибирская и Ивановская области.

Давно работающие губернаторы показывают относительно меньшую эффективность прежде всего из-за постепенного исчерпания фактора доверия, поясняет Д.Орлов: "Обстоятельства назначения и избрания врио губернаторов, поддержка населения, доверие президента на первом этапе позитивно влияют на динамизм госаппарата и качество принимаемых решений. Зачастую при этом растет и финансовая поддержка из центра. Затем постепенное падение доверия населения и внимания центра сопровождается усилением инерции работы госаппарата, и общая эффективность падает".

Чем дольше люди у власти, тем больше, за редким исключением, они утомляют и раздражают электорат - это очевидная политическая константа, говорит политолог Андрей Колядин. Неравномерное развитие регионов тоже было всегда, просто нужно знать, что больше всего влияет на жизнь губернаторов, продолжает он: "За последние 10 лет ни одного губернатора не сняли за социально-экономические показатели. Две трети ушедших не справлялись с внутренней политикой - элитными конфликтами, выборными кампаниями, протестной активностью". Новые губернаторы-технократы недооценивают эту тему, добавляет эксперт: "Поэтому именно внутренняя политика в ближайшие годы будет главной проблемой: если конфликты по этой линии будут нарастать, то не факт, что новых губернаторов не поменяют через 3-4 года".