Транзитным пассажирам разрешат отдых за пределами аэропорта

21 января. FINMARKET.RU - Транзитным пассажирам могут разрешить находиться без виз вне пунктов пропуска в аэропортах. С таким предложением Федеральная служба безопасности обратилась в Минтранс, рассказали "Известиям" в ФСБ. Служба объясняет это тем, что номеров в гостиницах в "стерильных" зонах при форс-мажорных обстоятельствах может на всех не хватить.

В июне 2018 года вышло распоряжение правительства, разрешающее размещать отели на территории пунктов пропуска, чтобы транзитным пассажирам было где подождать вылета в течение 24 часов. То же касается и задержанных рейсов: авиакомпания сейчас обязана предоставлять место в гостинице пассажирам, рейс которых задержан более чем на восемь часов днем и шесть часов - ночью.

Гостиницы в "стерильных" зонах открыты пока только в московском аэропорту Шереметьево, отмечают в ФСБ.

В Шереметьево новый капсульный отель запланирован в "стерильной" зоне строящегося терминала С, а в конце января такие гостиницы откроются во Внуково в "стерильных" зонах внутренних и международных воздушных линий, сообщили "Известиям" их представители. В Домодедово отдельных гостиниц не планируется, но по мере расширения терминальных мощностей планируется развитие гостиничных услуг.

Внесение изменений инициировал аэропорт Шереметьево. Там объяснили, что это "обусловлено продолжающейся тенденцией увеличения въездного туристического потока, в том числе транзитного". Речь идет о размещении пассажиров за пределами режимной зоны в непосредственной близости от аэропорта и воздушного пункта пропуска через российскую границу.

Проблема нехватки мест для транзитных пассажиров в случае задержки рейсов действительно есть, признал исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев. Он напомнил, что в ноябре 2018 года вынужденную посадку в аэропорту Иркутска совершил самолет Air France с 282 пассажирами на борту, которых пришлось размещать в гостиницах вне аэропорта.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Волков предупредил о лишних хлопотах, связанных с сопровождением иностранцев сотрудниками ФСБ, организацией размещения таких пассажиров. Выход может быть в разрешении безвизового въезда для трансферных и транзитных пассажиров на определенный срок, минимум на 72 часа. "Это повлечет за собой рост въездного туризма. Так произошло в Санкт-Петербурге, когда безвизовый въезд стал доступен пассажирам круизных лайнеров", - напомнил он.