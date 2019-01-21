Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей

21 января. FINMARKET.RU - Крупнейшие производители продуктов планируют встречу с вице-премьером Дмитрием Козаком для обсуждения отношений с торговыми сетями. Письмо с такой просьбой направлено чиновнику в декабре 2018 года, его подписали главы "Русбренда", "Руспродсоюза", Союза производителей алкогольной продукции и др. Обращение появилось после совещания Д.Козака с руководством крупнейших сетей - X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнита", Auchan, "Ленты" и пр., пишет "Коммерсант". Тогда вице-премьер поручил подготовить поправки к закону о торговле, исключив плату за логистику из расчета размера ретро-бонусов для ритейлеров (ограничен 5% от стоимости партии), и скорректировать методику расчета рыночной доли сетей.

Как отмечается в письме, ряд противоречий в отношениях с ритейлерами уже имеет или принимает антагонистический характер и требует участия государства в установлении баланса интересов. Производители, в частности, планируют обсудить запрет сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах.

Как поясняют, получая скидки 30-50% от цены поставки, сети перепродают этот товар оптом и мелким оптом. В итоге ритейлеры захватывают сегмент несетевой торговли, что позволяет им увеличивать долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, возмущаются производители.

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил "Коммерсанту" получение письма ассоциаций поставщиков.

Как отмечает один из производителей продуктов, запрет назрел давно: практика перепродаж широко распространилась у крупнейших сетей в последние пару лет как способ поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке. По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе-ноябре 2018 года в сопоставимых ценах вырос на 2,6% год к году, до 28,24 трлн руб. Сегодня оптовая программа есть у "Магнита", который открывает магазины под брендом "Магнит-опт", где предлагается более 1,5 тыс. товарных позиций. Продажу товаров оптом предлагает и "Лента". В этих сетях не предоставили комментарии. Так же поступили в X5, Auchan и "Дикси".

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подчеркивает, что поставка товара по каналу, который не был согласован сторонами, "является недобросовестной практикой". Глубокая скидка могла бы стать стимулом к повышению продаж, но в данном случае она не доходит до покупателя, поясняет Д.Востриков.

Однако глава Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5, "Магнит" и др.) Сергей Беляков считает, что подобного рода предложения ставят под удар само понятие свободы предпринимательства. В Минпромторге заявили, что готовы рассмотреть предложения поставщиков и представить свою позицию в правительство.