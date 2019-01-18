Минстрой готов инициировать субсидирование ипотеки

18 января. FINMARKET.RU - В России ставки по ипотеке пошли вверх. Минстрой обещал, если понадобится, поддержать заемщиков. Прецеденты уже были - часть банковской ставки субсидировали за счет государства, напоминает "Российская газета"

Глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что министерство готово выйти с инициативой субсидировать ипотеку и направить соответствующие предложения в министерство финансов, если заметит снижение уровня спроса на кредиты, которые берутся на приобретение жилья. Востребованность таких кредитов напрямую зависит от уровня ставок. А они, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от ключевой ставки Банка России, пояснил министр. Поэтому момент, когда министерство начнет действовать, зависит от дальнейших решений ЦБ. Следующее заседание Центробанка по ставке намечено на 8 февраля.

Пока конкретных предложений от министерства не поступало, но предложенные меры будут зависеть от рыночной ситуации.

Сейчас, по мнению экспертов, сейчас ситуация на рынке не требует государственного вмешательства. Всерьез думать о субсидировании стоит лишь со ставки в 12-13%.

Руководитель аналитического центра компании "Русипотека" Сергей Гордейко считает, что не стоит слишком увлекаться субсидированием. И если делать это, то не забывать об остальных требованиях к заемщикам. То есть, несмотря на желание нарастить объемы выдачи ипотеки, предоставлять кредиты только платежеспособным клиентам. Также он предостерегает от большого числа программ для привлеченных специалистов.

Как отметил С.Гордейко, сегодня единственной категорией заемщиков, которые могут рассчитывать наставки по ипотеке на федеральном уровне, - это семьи с двумя и более детьми.для семей стартовала год назад. "За год по этой программе было выдано 3,3 тысячи кредитов", - рассказал он "Российской газете". Всего, по данным ЦБ, за 11 месяцев 2018 года выдано 1,31 млн кредитов на 2,67 трлн рублей.

Таким образом ипотека для семей составляет менее 1% в общем количестве выданных кредитов. В программе оказалось очень много условий, которым не каждая семья сможет соответствовать. И недостаточно выгод, чтобы стимулировать семьи брать ипотеку, и уж тем более стимулировать с помощью такого механизма рождаемость.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что кабинет министров согласовал изменение условий предоставления льготной ипотеки для семей с детьми. Речь идет об увеличении максимального срока действия специальных ставок.

Сейчас срок кредитования по такой программе может достигать 30 лет, но максимальный срок действия субсидируемой ставки - только 8 лет. И то если в семье родился ребенок до 1 января 2018 года, а потом еще один, за время действия спецставки. В остальных случаях для семей со вторым ребенком срок действия субсидии составляет 3 года, для третьего и последующих - 5 лет.

"То, что государство увидело проблемы этой программы - уже хорошо", - считает С.Гордейко. Летом была исправлена еще одна недоработка, программу распространили не только на семьи со вторым и третьим, но и последующими детьми. Средние ставки по ипотеке по итогам 11 месяцев 2018 года составили 9,54%.

У регионов есть возможность снизить ставки за счет специальных ипотечных программ для поддержки льготных категорий населения, которые субъекты реализуют совместно с Банком ДОМ.РФ. Категории льготников регионы выбирают самостоятельно: это могут быть сотрудники бюджетной сферы, врачи, учителя и т.д. В рамках таких программ заемщики получают ипотечный кредит по льготной ставке, на 3 % ниже базовой ставки Банка ДОМ.РФ. Средства, необходимые для снижения ставки, предоставляются регионами.