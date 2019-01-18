НПФ настроены на привлечение сотен тысяч новых клиентов

18 января. FINMARKET.RU - Кампания по переводу пенсионных накоплений в преддверии введения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может стать заметно агрессивнее. Пенсионные фонды настроены на привлечение сотен тысяч новых клиентов, общее число сменивших страховщика граждан может вырасти до нескольких миллионов, пишет "Коммерсант"

Переходная кампания этого года может стать последней в рамках существующей системы ОПС. В начале недели первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что обсуждение системы ИПК начнется в конце января, а замминистра финансов Алексей Моисеев выразил надежду, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. До сих пор планы по внедрению ИПК 1 января 2020 года сохраняются, рассказал источник "Ъ", близкий к внутреннему обсуждению системы. При этом он отметил, что одной из причин ускоренного введения ИПК является боязнь регулятора и правительства перед возможным значительным переделом рынка, который может продлиться 2 года.

В таких условиях, как отмечает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов, "у основных игроков на рынке привлечения есть аппетит к агрессивным действиям". По его словам, в отличие от прошлого года, когда планов на год не было почти ни у одного, в этом году многие фонды готовы начинать масштабное привлечение. Их останавливает лишь нестабильная работа Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Как предполагает С.Околесов, у основных игроков рынка плановые цифры могут насчитывать по несколько сот тысяч новых клиентов. Таким образом, новая переходная кампания может быть в разы мощнее, чем в 2018 году.

"Нет никаких сомнений, что при организации массового канала привлечения через ЕПГУ все крупные участники рынка им воспользуются в полной мере. Поэтому борьба за клиента на рынке ОПС перед его превращением в рынок ИПК будет жесткой и агрессивной", - соглашается управляющий директор агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов. По его словам, в переходную кампанию 2019 года максимальные потери инвестиционного дохода понесут "молчуны", на которых будет сосредоточена активность агентов НПФ. "При условии если будут переведены миллионы клиентов, потери граждан в результате переходной кампании могут составить десятки миллиардов рублей", - полагает П.Митрофанов. За 3 года действия закона о потере инвестдохода граждане уже потеряли более 100 млрд руб.