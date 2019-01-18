Долги энергосбытовых компаний снизят введением лицензий

18 января. FINMARKET.RU - Долги энергосбытовых компаний, которые работают на розничном рынке электроэнергии, более чем в три раза превышают долги оптовиков. Некоторые энергосбыты собирают деньги с потребителей, но не расплачиваются с производителями энергии и сетями. Рычаг давления на них появится 1 июля 2020 года, когда вступит в силу закон о лицензировании энергосбытовой деятельности, рассказали на пресс-конференции статс-секретарь - замминистра энергетики Анастасия Бондаренко и первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков. Обратиться за получениемв Минэнерго должны будут 1329 энергосбытов, включая гарантирующих поставщиков. За работу с нарушениями максимальный штраф составит миллион рублей с дисквалификацией юрлица.

Основная задача лицензирования - снизить долги и повысить качество обслуживания при универсальном подходе к разнородному составу предприятий розничного рынка, говорит С.Есяков. Займется этим вопросом новый департамент в Минэнерго.

Департамент сформируют в течение этого года, он начнет полноценную работу после 1 июля 2020 года. Поданные в министерство заявления и документы энергосбытов пройдут так называемый глубокий анализ в департаменте, после чего будет принято решение о выдаче или невыдаче лицензии, пишет "Российская газета".

"История, которая связана с введением механизма лицензирования, строится на том, что на оптовом и розничном рынках электроэнергии была накоплена большая задолженность. Эту задолженность можно разграничить на две крупные группы - это та, которую накопили из-за того, что потребители не платят, а также блок задолженности, которую накопили сами сбытовые организации. То есть собирают с добросовестных потребителей деньги, но не расплачиваются этими деньгами с генерацией, которая произвела товар, и с сетями, которые оказали услуги по передаче этого товара", - рассказала А.Бондаренко.

По оценкам Минэнерго, долги энергосбытов на розничном рынке составляли к концу прошлого года 280 миллиардов рублей, в то время как оптовый рынок задолжал 75 миллиардов. При этом организовать сбыт достаточно легко: регистрируется юрлицо с минимальным уставным капиталом, арендуется небольшое помещение и компьютеры с базами данных, чтобы предоставлять услуги.