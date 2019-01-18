Депутаты поборются с обнулением электронных кошельков

18 января. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса и инициировать поправки к закону о национальной платежной системе. Цель - сделать невозможным изъятие средств в пользу оператора сервисов электронных кошельков в случае неактивности электронного средства платежа, рассказал "Коммерсанту" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе ЦБ изданию сообщили, что, учитывая существующую практику, в случае появления законодательной инициативы по изменению действующих норм регулятор "готов рассмотреть такие предложения в целях усиления защиты прав потребителя".

Причиной беспокойства депутатов и ЦБ стали множественные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств с неактивного кошелька в пользу его оператора. Например, анализ жалоб на Banki.ru показал, что потребители финансовых услуг жалуются на изъятие сумм от 100 до 15 тыс. руб. (максимально возможная для неперсонифицированного электронного кошелька).

Среди потерявших средства много тех, кто использовал кошелек для редких покупок в интернете,- например, расчетов за платные услуги на школьном портале.

Жалобы удалось обнаружить на кошельки "Рапида", Qiwi, "Яндекс.Деньги". Во всех трех случаях изъятие средств было предусмотрено публичной офертой, которая предусматривала изъятие средств клиента при неактивности кошелька. В Qiwi - полгода, в "Рапиде" - год, в "Яндекс.Деньги" - два года. Условие во всех трех случаях было "спрятано" между других пунктов оферты.

В пресс-службе Qiwi-банка на запрос "Коммерсанта" сообщили, что "расходуют свои процессинговые мощности и несут издержки на учет и обслуживание учетных записей, которые не используются". Списание средств тут называют платой за обслуживание, которая, по мнению оператора, логична, является обычной и не противоречит законодательству. В пресс-службе "Яндекс.Деньги" отметили, что списание средств не является для клиента неожиданностью - за месяц пользователя информируют о том, что через 30 дней с его кошелька будет списана абонентская плата, избежать списания можно, переведя его в режим "активный", проведя операцию.

В то же время даже взимание драконовских комиссий со "спящих" кошельков не является обязательным условием использования данного средства платежа. "Мы считаем изъятие средств неактивного клиента неэтичным, хотя это и не является незаконным, у нас средства можно забрать в любой момент",- отмечает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

По словам А.Аксакова, законодательно следует ограничить размер комиссий, которые не должны приводить к полной потере средств владельца кошелька.