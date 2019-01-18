Минэкономразвития отобрало 150 идей для улучшения условий ведения бизнеса

18 января. FINMARKET.RU - Правительство одобрилоулучшения условий ведения бизнеса, подготовленный Минэкономразвития. Всего в плане 12 направлений и 150 мер - от упрощения доступа к сетям до завершения реформы контроля и надзора. В него вошли предложения компаний, чиновников и регионов, которые обсуждались в экспертных группах, пишут "Ведомости"

Многие предложения носят точечный характер - например, улучшение процесса регистрации компаний Федеральной налоговой службой; есть меры, которые должны быть еще только разработаны, - механизмы доступа малого бизнеса к фондовому рынку, процедуры реорганизации компаний.

Важнейшая часть плана посвящена улучшению таможенного администрирования - это до сих пор одна из самых слабых позиций России в рейтинге Doing Business (составляется группой Всемирного банка): в 2019 г. страна заняла 99-е место по "международной торговле" из 190 стран.

Если сегодня импортеры тратят на таможенные процедуры 30 ч и $588, в 2024 г. их расходы должны сократиться до $250, а время - до 24 ч. Для экспортеров цели такие же - при нынешних $580 и 66 ч. Для этого Минэкономразвития предлагает переходить на электронный документооборот в морских пунктах пропуска, а через полгода - во всех остальных пунктах, дать право бизнесу предоставлять Федеральной таможенной службе лицензии в электронном виде, расширить применение нулевой ставки НДС на вывоз товаров по договору лизинга, экспорт информационных технологий, смягчить ответственность за валютные нарушения.

Еще несколько десятков мер посвящены градостроительству. По плану Минэкономразвития чиновники должны подготовить нормативы градостроительного проектирования и документов территориального планирования, сократить сроки выдачи градостроительного плана земельных участков и разрешений на строительство.

Для компаний, работающих в разных регионах, общие требования к документам - хорошая мера, считает крупный строитель, нужно справиться с бюрократией. Стандартизация сократит издержки, а меньшие сроки приведут к удешевлению и росту строительства, согласен директор по инвестициям ГК "Гранель" Андрей Носов. Девелоперы смогут тратить ресурсы рациональнее, не распыляясь на бюрократические процедуры, поддерживает и участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая.

Также Минэкономразвития планирует разрешить подписывать договор на подключение объекта к инженерным сетям через госуслуги, отмечают "Ведомости". Такой эксперимент уже завершается в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье. Сложность сейчас не столько в подаче заявки, сколько в соблюдении сроков работ, считает М.Литинецкая: из-за сложившейся на рынке монополии по подключению к городским сетям застройщики не всегда могут выполнить обещания перед дольщиками. Нужно расширить пул компаний, оказывающих услуги по подключению, советует она.

По словам партнера Dentons Василия Маркова,в первую очередь волнует именно предсказуемое и удобное администрирование.