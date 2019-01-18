Ритейлеры отказались работать с производителями некачественных продуктов

18 января. FINMARKET.RU - Крупнейшие торговые сети договорились не заключать новые договоры поставки с партнерами, если контрольные органы и мониторинговые организации неоднократно фиксировали у них небезопасные, контрафактные и фальсифицированные потребительские товары. Эта норма вошла в Кодекс добросовестных практик, подписанный как магазинами, так и производителями.. По нему добросовестной практикой признана та, при которой торговые компании будут учитывать обнаруженные нарушения при заключении новых контрактов, пишут "Известия".

Кодекс подписан крупнейшими федеральными ритейлерами России: X5 retail group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнит", "Ашан", "Дикси" и др. Также он завизирован такими ассоциациями, как "Русбренд", "Союзмолоко", "Руспродсоюз", "Национальная мясная ассоциация", "Рыбный союз" и т.д.

В бумагах комиссии сказано, что в ее секретариат поступили обращения отраслевых организаций поставщиков и производителей. В них говорится, что некоторые компании в течение нескольких лет изготавливают фальсифицированную продукцию, которая беспрепятственно идет в торговые сети.

Как рассказали "Известиям" в "Рыбном союзе", при проверках Россельхознадзора и Роскачества выясняется, что, к примеру, в некоторых видах продукции определенных производителей вместо трески оказывается минтай и пикша. Более дорогая рыба подменяется дешевой..

У соглашений о добросовестных практиках, которые заключают торговые сети, есть как минимум две цели, пояснил "Известиям" президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. "Ритейлеры пытаются избежать дальнейшего ужесточения законодательства, - сказал эксперт. - Такой шаг будет очень показателен для государства: торговля и сама может решать серьезные вопросы".

По данным Роспотребнадзора, за 2018 год в службу поступило почти 5,9 тыс. уведомлений об обнаружении в обороте продукции, которая не соответствует обязательным требованиям. Из них большинство пришлось на молочную продукцию - 38,95% (почти 2,3 тыс. уведомлений). Ранее в Россельхознадзоре сообщали, что доля фальсификата среди молочных продуктов на российском рынке может достигать 20%. В прошлом году Роскачество проводило исследование сливочного масла: в 10 из 82 проб разных торговых марок были найдены растительные жиры.

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков заявил "Известиям", что организация поддерживает принятое комиссией решение: товарам недобросовестных производителей не место на полке. Эксперт также добавил, что воплощать на практике решение комиссии следует очень осторожно, чтобы не навредить добросовестным игрокам.

"К сожалению, несмотря на прогрессивное развитие методов и методик лабораторных исследований пищевой продукции, нормативно-правовая база оценки качества и безопасности продукции сегодня далека от совершенства и не всегда учитывает реальные производственные процессы на предприятии", - пояснил он.