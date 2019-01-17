В восьми регионах начинается пилотный проект по снижению бедности

17 января. FINMARKET.RU - Минтруд подготовил план по снижению бедности. Планируется снижение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума с 13,2% в 2017 году до 6,6% в 2024 году в сопоставимых условиях. "Это значит, что показатели 2024 года должны быть рассчитаны точно по той же формуле, по которойсчиталась в 2018 году. Поэтому, предрекая следующий вопрос, скажу: "подкрутить" статистику для получения "правильных" показателей будет нельзя", - сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин..

В этом году пилотный проект по снижению бедности начинается в восьми регионах. "С этого года запускаем пилотный проект в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях. Планируем провести анализ причин бедности и разработать универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности". - сказал министр.

М.Топилин пояснил "РГ" выбор именно этих регионов: потому что они разные по социально-экономическому положению, в них разная доля бедных и разные причины бедности. "Нужно разобраться в этих причинах, дойти до каждой семьи. Проанализировать ситуацию конкретных семей, чтобы понять, какая помощь для них будет наиболее эффективной", - добавил он.

По словам министра, самый большой удельный вес семей, живущих за чертой бедности, - это семьи с детьми. Так, в 2016 году семьи с детьми до 16 лет составляли 62,4 % от общего числа бедных.

"Строительство дошкольных учреждений для детей от полутора до трех лет в рамках нацпроекта "Демография" будет означать, что мама получит больше шансов выйти на работу, и это будет влиять на снижение бедности. То же самое можно сказать о программе обучения мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком", - рассказал М.Топилин. Он не исключил, что инструментом помощи будет социальный контракт.

"Граждане и государство подписывают контракт, чтобы семья могла выйти из бедности. Семья берет на себя определенные обязательства - государство оказывает ей помощь", - пояснил глава Минтруда.. Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи пройдет переобучение и устроится на работу. Деньги даются взамен на активные действия семьи.

Технологию соцконтракта регионы реализуют за счет собственных средств с 2013 года. В 2017 году, например, средний размер помощи составил 38,2 тысячи рублей. При этом, подчеркнул М.Топилин, 41,7% получателей соцконтракта вышли из бедности.