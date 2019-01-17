Физлица увеличили переводы денег за рубеж

17 января. FINMARKET.RU - В июле-сентябре 2018 года физлица вывели из России $12,3 млрд. Это квартальный максимум за последние три года, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились "Известия" . Из этой суммы $8,5 млрд переведено в дальнее зарубежье и $3,8 млрд - в страны СНГ. Всего за январь-сентябрь прошлого года за границу ушло $34,5 млрд - на 8,5% больше, чем годом ранее. Данные за 4-й квартал пока не опубликованы.

По данным ЦБ, большую часть денег вывели резиденты - то есть те, кто живет в России и платит здесь налоги. Только в 3-м квартале они перечислили за рубеж $9,3 млрд, из которых $4,3 млрд - на свои зарубежные счета или близким родственникам. Еще $1,1 млрд пришелся на безвозмездные платежи (алименты, пенсии, благотворительность), $516 млн - на покупку товаров, $375 млн отдали за услуги. Оставшиеся $3 млрд, по статистике ЦБ, отправлены на прочие цели. Еще $3 млрд из России вывели нерезиденты.

За год изменился перечень стран, в которые из России отправляют. Так,в Швейцарию выросли на 62,7% (до $2,5 млрд), в Австрию - на 33,1% (до $229 млн), в Израиль - на 31,6% (до $125 млн), во Францию - на 24,1% ($139 млн). США в качестве адресата за год с четвертого места поднялись на второе - плюс 20,4% и $661 млн переводов только за 3-й квартал. Китай, напротив, со второго места упал на девятое (минус 62,8%, до $233 млн). Теряет популярность и Кипр - перечисления сюда снизились на 30,9% и составили $271 млн.

Таким образом предприниматели также могут пытаться снизить налоги и, возможно, защитить деньги от курсовых колебаний, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, усиление контроля за подобными операциями характерно не только для Центробанка - этим занимаются налоговая и таможенная службы.

Бегство денег в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США совпало по времени с появлением в публичном поле планов по ограничению оборота валюты, отметил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. В августе 2018 года стало известно, что Вашингтон может запретить некоторым российским банкам расчеты в американских денежных единицах. В сентябре впервые прозвучали планы российских властей по дедолларизации экономики. И хотя неоднократно отмечалось, что это коснется только компаний и не подразумевает строгого запрета, граждане отреагировали оттоком валютных вкладов из банков.

Но есть и другие причины отправлять валюту за границу, считает аналитик ИК "Финам" Алексей Коренев. Например, в Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании или США у многих учатся дети или живут семьи, соответственно, там есть недвижимость, содержание которой дорожает каждый год, пояснил эксперт.

Таким образом, главной причиной перечислять деньги за рубеж остается желание защитить капиталы. Выбирая страну, гражданин, очевидно, рассчитывает, что там они будут в большей безопасности, отметил А.Коренев. При этом, по статистике ЦБ, средний размер перевода сократился на 14,7%, до $197, а отдельно в страны дальнего зарубежья - на 24,1%, до $176. По мнению А.Бархоты, это говорит о том, что процесс вывода валютных сбережений охватил более широкие слои населения.