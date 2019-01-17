Размер пенсий депутатов и чиновников останется тайной

17 января. FINMARKET.RU - Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Марков предложил принять поправки, обязывающие членов Федерального собрания и чиновников раскрывать размер своих пенсионных выплат. Это соответствует запросу на открытость власти и связанной с ним теме социальной справедливости",- сказал "Коммерсанту" Андрей Марков. Он считает, что "золотые парашюты" для госслужащих "вызывают болезненную реакцию в обществе" и "всегда обрастают домыслами".

Но участникам экспертного совета эти доводы не показались убедительными. Они не рекомендовали проект к внесению в нижнюю палату, сославшись на то, что размеры выплат и схема назначения их размера "прописаны в законодательстве" и "всем известны". Размеры пенсий и дополнительных выплат к ним действительно установлены в законах, а для местных чиновников - в региональных и муниципальных нормативных актах. Однако в подавляющем большинстве случаев в них не называются конкретные суммы, а речь идет только о формулах вычисления. К примеру, в законе "О статусе членов СФ и Госдумы" описывается, что бывшие парламентарии, отработавшие минимум один полный думский созыв, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Она может составлять 55% от денежного вознаграждения депутата Госдумы или сенатора, работавшего минимум два созыва (до десяти лет), и 75% для работавших три созыва и более. Напомним, в августе 2018 года секретарь генсовета "Единой России" сенатор Андрей Турчак призвал членов Федерального собрания отказаться от доплат к пенсиям. Обязательным отказ так и не стал: в октябре Госдума приняла поправки, позволяющие парламентариям по собственной воле отказываться от доплат.

Экс-депутат Госдумы трех созывов 72-летний Олег Куликов посчитал предлагаемую норму "излишней": "Я не понимаю ее смысла. Наши пенсии определены законом, а дополнительных доходов у нас практически нет. Те, кто проработал один или два созыва, получают 40 с небольшим тысяч, кто три и больше - 60 с небольшим тысяч рублей. В чем тайна? Это 15% от потерянного заработка, хотя вообще-то должно быть 40%".

Во многих регионах законодательство устанавливает дополнительные надбавки местным чиновникам и депутатам, в результате которых те в отдельных случаях могут получать более 200 тыс. руб. пенсионных выплат ежемесячно.