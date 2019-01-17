Сбербанк предложит физлицам новый вид инвестиций - в развитие малого бизнеса

17 января. FINMARKET.RU - В конце 1-го квартала розничным клиентам Сбербанка будет предложен новый вид инвестиций - в развитие малого и среднего бизнеса. О том, чтозапустит краудлендинговую платформу, которая позволит физлицам давать в долг компаниям, сообщил вчера в рамках Гайдаровского форума первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"В первую очередь мы будем предлагать оценку рисков вот этих конкретных юрлиц, которые хотят получить деньги от физлиц", - пояснил он. При этом банк будет предоставлять оценку рисков, а с учетом того, что в большинстве случаев он будет выступать и соинвестором в это юрлицо, то частный инвестор, обычный клиент, будет понимать меру риска, "которую он станет принимать", отметил А.Ведяхин. Однако деталей проекта он не раскрыл.

Как пояснил "Коммерсанту" зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, направление p2b было выбрано, поскольку одним из приоритетов группы является создание возможностей по привлечению финансирования предприятиями. По словам А.Попова, на этапе запуска платформы заемщиками будут представители малого и микробизнеса с действующим, уже сформированным бизнесом. Инвесторами создаваемой инвестиционной площадки могут стать-клиенты Сбербанка с минимальной суммой инвестирования 5 тыс. руб. Платформа будет запущена в конце 1-го квартала, уточнил он, не раскрыв будущую доходность для потенциальных инвесторов. Известно лишь, что она будет выше, чем по вкладам (6-7% годовых в рублях).

На данный момент на рынке краудлендинга представлен лишь один банковский игрок - платформа "Поток" от Альфа-банка. Однако в банке отказались от каких-либо комментариев. Но участники рынка отмечают, что это игрок входит в пятерку крупнейших. Всего по итогам 8 месяцев объем рынка краудлендинга в сфере p2b оценивается в 9 млрд руб. против 6,5 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.

По словам главы платформы Penenza.ru Дмитрия Пангина, краудлендинговый бизнес принципиально отличается от банковского: иные процессы, совершенно разное регулирование, очень разный подход к оценке рисков, возвратности займов, иначе выстроены бизнес-процессы. С одной стороны, для создания платформы у Сбербанка огромные ресурсы - деньги, компетенции, лидерские позиции на рынке; с другой стороны, инвесторы на краудлендинге хотят ставку в 2-3 раза выше, чем по депозитам, отмечает он. "Если будущая краудлендинговая платформа даст инвесторам возможность зарабатывать 15-20% годовых, то это будет либо за счет уменьшения прибыли банка, либо за счет выдачи займов высокорисковым заемщикам, не прошедшим банковский скоринг", - отмечает Д.Пангин.

В ВТБ "Коммерсанту" сообщили, что в настоящее время изучают возможность запуска подобного проекта. Но большинство опрошенных частных банков пока для себя такую возможность не рассматривают.