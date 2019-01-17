Сделки с жилой недвижимостью перейдут в онлайн-режим

17 января. FINMARKET.RU - В России планируют массово перевести заключение сделок с недвижимостью в режим онлайн.

Минэкономразвития совместно с фондом "Сколково" и АНО "Цифровая экономика" подготовило законопроект, уточняющий форму сделок купли-продажи или дарения недвижимости в онлайн-режиме, сообщили "Известиям" в министерстве.

"Допустимость электронной формы договора ранее вызывала споры, поскольку Гражданским кодексом РФ предусмотрено составление единого документа при заключении сделок купли-продажи или дарения недвижимости, в то время как в электронной форме технологически формируется несколько документов. В предлагаемой редакции законопроекта прямо указано, что единый документ может быть электронным", - сказали изданию в Минэкономразвития.

Там также добавили, что "учитывая особую социальную значимость сделок купли-продажи и дарения недвижимости, для электронной формы таких сделок предусмотрено обязательное подписание усиленной квалифицированной электронной подписью сторон либо нотариуса", если он выступает посредником. Кроме того, сохраняются все уже существующие законодательные требования по дальнейшей государственной регистрации перехода права на квартиру или дом в Едином государственном реестре недвижимости, добавили в министерстве.

Но чтобы реформировать процесс, должна появиться определенная форма, например, на сайте госуслуг, которую в электронном виде будут подписывать покупатель и продавец. В этом случае, по словам руководителя налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Дениса Зайцева, им не придется заниматься сканированием бумажных документов.

"Но одного законопроекта мало - должна быть и нормативно-правовая база, которая изменит правоприменение (акты, инструкции и так далее). К тому же необходимо закупить программное обеспечение", - указал юрист.

Подготовка нормативной базы для электронных сделок с квартирами, включая куплю-продажу, рассматривалась в ноябре 2018 года на президиуме комиссии по цифровой экономике под председательством вице-премьера Максима Акимова. Было решено пилотировать онлайн-сделки на аренде квартир, рассказал "Известиям" замглавы Минстроя Андрей Чибис. По его словам, такой сервис в рамках проекта "Умный город" даст возможность снять квартиру онлайн и получить при этом необходимые гарантии и полномочия, в том числе по регистрации по месту жительства. Это "поможет создать прозрачный и конкурентный рынок арендного жилья", уверен он.

"Договорились именно на примере аренды пилотировать электронныедля того, чтобы оценить возможные риски. Сейчас готовим конкретное предложение, - отметил чиновник. - Это очевидно упрощает жизнь и активным молодым людям, и собственникам жилья, которые смогут дистанционно в режиме онлайн регистрировать эти сделки".

По словам одного из брокеров по недвижимости, если инициатива с электронными сделками будет внедрена, это может ударить по риелторскому бизнесу, ведь речь идет об аренде жилья через интернет, где посредники будут не нужны. Впрочем, другие эксперты не разделяют его опасений. В целом информационные технологии действительно постепенно заменяют риелторов, но эти специалисты уже много лет приспосабливаются к новым реалиям. Появление электронных договоров резко на посреднический бизнес не повлияет, уверен гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин.

В "Авито" отмечают, что, помимо технической стороны оформления сделок с недвижимостью, риелторы еще консультируют клиентов, предоставляя им экспертные комментарии по рынку и помогая экономить время при подборе объекта. На этой части работы нововведения не отразятся.