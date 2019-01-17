В России существенно выросла доля "Мира" в оборотах по картам

17 января. FINMARKET.RU -"Мир" завоевывают Россию, чему помог закон об обязательном приеме карт и выплатах бюджетникам. Так, согласно закону, с 1 июля прошлого года работники бюджетной сферы могут получать зарплату на счета, к которым может быть привязана только карта "Мир", или счета без карт вообще. А большинство торговых точек обязали принимать "Мир", пишут "Ведомости"

За год доля "Мира" в оборотах по картам выросла с 15,7% до 25,4%, согласно исследованию "Мультикарты" (обрабатывает операции в большинстве банкоматов и торговых точек банков группы ВТБ), сравнивавшей операции россиян в терминалах и банкоматах в период январских праздников в 2018 и 2019 гг. По числу операций доля "Мира" выросла с 17% до 30%, следует из данных "Мультикарты".

"Мы действительно видим, что карты "Мир" в оборотах наших клиентов уже сейчас занимают существенную долю, в основном за счет того, что ими активно пользуются госслужащие", - сказал "Ведомостям" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, однако цифр он не привел, пресс-служба банка тоже.

"То, что "Мир" постепенно будет занимать долю рынка, ожидаемо, - говорит предправления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева. - Такое количество выданных населению карт не могло не сказаться".

По данным на ноябрь 2018 г.выпустили 50 млн карт "Мир", рассказывал гендиректор Национальной системы платежных карт (оператор "Мира") Владимир Комлев. На конец 3-го квартала 2018 г. в России было 268 млн карт - таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18%.

Доля "Мира" в снятии наличных в 3-м квартале была 45%, указывал его представитель.

А в декабре доля межбанковских операций (эмитент и эквайер разные) по картам "Мир" без учета снятия наличных в банкоматах составила 16% по количеству и 13% по сумме, говорит представитель "Мира" и добавляет, что у всех крупнейших участников платежной системы высока доля внутрибанковского трафика, где доля "Мира" выше. Из-за этого общая доля "Мира" на рынке значительно выше.

Сотрудник федерального ритейлера говорит, что 10% всех безналичных платежей в его сети совершаются по картам "Мир" и эта доля "очень активно" растет.

Как гендиректор "Мультикарты" Кирилл Свириденко, главной причиной увеличения доли карт "Мир" стали большие темпы их эмиссии российскими банками и их прием во всех POS-терминалах. "У карт "Мир" есть большой потенциал, и через несколько лет их доля может достичь 50%, а если будет внедрена удобная токенизация (используется, в частности, при оплате смартфонами), то и больше", - считает он.