Россияне перевыполнили план по тратам

16 января. FINMARKET.RU - В течение всего прошлого года россияне не демонстрировали обещанной экономии на крупных покупках. Говоря о планах на наступающий год, россияне уже по традиции заявили о стремлении к экономии, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир. Аналогичные опросы проводятся с 2013 года, что позволяет отслеживать динамику крупных расходов россиян и их потребительские настроения в целом.

Согласно полученным результатам, за последний год россияне увеличили свои расходы практически во всех категориях. Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику.

Итак, за последний год больше всего увеличилась доля россиян, изрядно потратившихся на покупку одежды и обуви – с 30% до 51%. Драйверами роста в этой категории стали молодые респонденты 18-24 лет – среди них 68% тратили на одежду в 2018 году.

В два раза выросла доля россиян, потратившихся на медицинские услуги – с 15% до 31%. В основном такой вариант ответа указывали женщины и респонденты старше 60 лет.

В ушедшем году каждый пятый россиянин (21%) потратил существенные средства на отдых. Таким образом, число россиян, выделивших существенные средства на путешествия, выросло вдвое по сравнению с предыдущим 2017 годом и вернулось к показателю 2014 года, отмечает Ромир

Ремонтом квартиры или загородных домов или дач в 2018 году занимались 13%, что на 4 п.п. больше, чем в предыдущий период. Аналогичный рост - с 7% до 11% - зафиксирован и в вопросе покупки новой мебели. То есть и в этом случае показатели вернулись на докризисный уровень 2014 года.

Если в целом на бытовую технику россияне в прошлом году тратились менее охотно, чем в предыдущие годы, то число респондентов, купивших новые смартфоны, увеличилось ощутимо – с 9% в 2017 году до 15% в 2018.

Число россиян, купивших авто в прошлом году, незначительно, но сократилось по сравнению с предыдущим годом – с 4% до 3%. При этом логично выросло число тех, кто тратил значительные средства на ремонт авто – с 6% в 2017 году до 10% в 2018. То есть россияне предпочитали вкладывать деньги в ремонт, но не в покупку.

В рамках статистической погрешности выросло количество россиян, потратившихся на образование (с 8% до 9%) и развлечения (с 6% до 7%). Число россиян, приобретавших жилье в прошлом году, осталось на уровне прежних лет – 2%. А вот доля респондентов, покупавших ювелирные изделия, в прошлом году выросла до 3%, что сопоставимо с показателем 2015 года и выше уровня двух предыдущих лет.

Россияне серьезно перевыполнили планы по расходам, говорится в исследовании. В частности, вместо четвертой части россиян, планировавшихна одежду и обувь, реально их совершила половина опрошенных – 51%. На медицинские расходы потратилась почти треть россиян вместо планировавших их 14%. Превышение расходов заметно и в других категориях.

Если говорить о планах на крупные покупки на ближайшие полгода, то россияне традиционно декларируют отсутствие таковых либо заявляют о намерении по снижению своих потребительских аппетитов. Так, каждый четвертый опрошенный (25%) заявил, что не собирается тратить деньги на крупные покупки. Также россияне планируют значительно снизить расходы на одежду, медицину, отдых, покупку смартфонов.