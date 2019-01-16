Минтранс знает, что позволит сдержать цены на авиабилеты

16 января. FINMARKET.RU - Минтранс России предложил меры, позволяющие сдержатьна авиабилеты. Министерство хочет избавить перевозчиков от навязывания услуг аэропортов.

В аэропортах конкурентные виды услуг (например, заправку самолета топливом, водой, загрузку бортового питания, постановку в ангар, уборку салона и т.д.) должны будут оказывать не менее двух операторов. Они при этом смогут не платить за право пользования инфраструктурой воздушных гаваней, а будут отдавать деньги только за реально оказанные

Авиакомпании, которые зачастую обеспечивают обслуживание своих рейсов силами собственных структур, получат неограниченный доступ к территории. Такое предложение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направил Минтранс, сообщили "Известиям" в министерстве.

В Минтрансе подчеркнули, что предложения подготовлены совместно с авиакомпаниями, однако не уточнили, о какой именно инфраструктуре и каких типах услуг идет речь.

Аэропорт зачастую оказывает услуги на монопольной основе, пояснил "Известиям" Владимир Тасун, президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, лоббист поправок). Именно эта организация изначально направила в Минтранс свои предложения по изменению ситуации.

По его словам, у авиакомпании должен быть выбор: обслуживать рейсы своими силами или заказывать услуги у сторонних операторов. "Но зачастую допуск компаний перевозчиков на территорию аэропорта ограничен, нет самого порядка допуска", - сказал В.Тасун.

Он считает, что уменьшение расходов для авиакомпаний поможет снизить цены на

"Сегодня у авиакомпаний нет выхода: поднимаются цены на керосин, на техническое, наземное обслуживание в условиях низкой платежеспособности граждан, - объяснил В.Тасун. - Другого выхода нет, нам приходится поднимать тарифы на перевозку авиатранспортом".

Но это, по словам эксперта, приведет к оттоку пассажиров с воздушного транспорта. Поэтому важная задача - решить вопрос о возможности доступа к обеспечению услуг на конкурентной основе. Либо дать возможность самим авиакомпаниям это определять, резюмировал он.

По словам исполнительного директора "Авиапорта" Олега Пантелеева, самостоятельно выполняя работы по наземному обслуживанию, перевозчики могут экономить на отдельных статьях расходов "десятки процентов".

О.Пантелеев также отметил, что, как показывает опыт предыдущих лет, постоянно растущие издержки авиакомпаний не приводят к пропорциональному росту стоимости билетов. Основным фактором, влияющим на тарифную политику, по-прежнему остается соотношение спроса и предложения.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов считает, что развитие конкуренции должно привести к снижению цен на аэропортовые услуги для авиакомпаний, что позволит сократить их издержки, а это, в свою очередь, будет давать возможность в том числе удешевлять билеты.