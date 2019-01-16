В России внедрят механизм прослеживаемости топлива от НПЗ до АЗС

16 января. FINMARKET.RU - Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, в правительстве склоняются к внедрению системы прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Пилотный проект такой системы будет реализован в первой половине 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Решение об этом принято специальной межведомственной рабочей группой, созданной при Росстандарте в рамках госкомиссии по борьбе с контрафактом, которую возглавляет Мантуров. В эту группу вошли представители ведомств, нефтяных компаний и экспертного сообщества. "В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака", - сообщил глава Минпромторга.

Прослеживаться будут количественные и качественные характеристики топлива. Одно обычно прямо вытекает из другого: если с завода ушло 100 тонн топлива, то по бензобакам не может быть разлито 120 тонн.

Сейчас, однако,именно так и появляется: к качественному бензину с НПЗ подмешивается продукт с мини-НПЗ.

Либо к Аи-95 добавляют прямогонный бензин или же к дизтопливу - судовое или печное, у которого массовая доля серы зашкаливает. Потом эти гремучие смеси под легальными документами поступают на заправки. "Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак, а обнаружившаяся "неучтенка" топлива в одном из звеньев этой цепочки (за пределами метрологической погрешности) станет для контролеров ключевым индикатором риска, который укажет на необходимость внеплановой проверки", - пояснил "Российской газете" Д.Мантуров.

Участие в пилотном проекте для НПЗ, нефтебаз и АЗС будет добровольным - инициативу проявили сами участники рынка.

Ранее принятые меры по зачистке рынка от фальсификата и контрафакта дали свой эффект, но не решили всех проблем.

Власти готовят и еще нескольких инициатив, которые должны смягчить проблему некачественного топлива еще до введения системы прослеживаемости.

Во-первых, контролеры Росстандарта получат право проводить контрольные закупки без предварительного уведомления владельца АЗС или нефтебазы. Во-вторых, контролеры получат право практически мгновенно приостанавливать продажу подозрительного топлива, не дожидаясь результатов его лабораторных испытаний. Наконец, заправкам запретят продавать "газойли" - дешевое топливо, популярное в небогатых регионах с большим парком старых грузовиков. Сейчас оно фактически находится вне регулирования, отмечает "РГ".