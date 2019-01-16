В РФ создают мобильное приложение для регистрации ДТП

16 января. FINMARKET.RU - Правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов одля получения выплат по ОСАГО. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, можно будет направить в электронной форме через специальное мобильное приложение (СМП), следует из проекта постановления, с которым ознакомились "Ведомости". Документ разработали Минкомсвязи и Центробанк, пишут "Ведомости".

Сократить время на оформление документов, как говорится в проекте правительства, смогут участники ДТП, оформленных без участия сотрудников полиции - по Европротоколу. Он применяется, когда в аварии участвовали два автомобиля, у их владельцев есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и ущерб в пределах 400 000 руб. (этот лимит действует в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах - 100 000 руб.), нет разногласий в отношении виновника ДТП. Участникам таких аварий власти предложат оформить извещение через СМП, что будет считаться "надлежащим исполнением требований закона об ОСАГО".

"Извещение о ДТП в электронной форме, содержащей простую электронную подпись, приравнивается к извещению о ДТП, составленному на бумажном носителе, содержащем собственноручную подпись водителей - участников ДТП", - указывается в документе. По закону простая электронная подпись - это логин и пароль к учетной записи на сайте госуслуг, так что воспользоваться СМП смогут все, кто там зарегистрирован. Их, по данным члена рабочей группы по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика" Анастасии Лабуцкой, на конец года было 64,6 млн. Зарегистрированы на сайте госуслуг должны быть оба участника ДТП, иначе электронное оформление невозможно, сказано в документе.

Приложение разработает Российский союз автостраховщиков (РСА) и согласует с ЦБ, отмечается в документе, после чего Минкомсвязи добавит его на портал госуслуг. У ЦБ уже есть разработка, которую он передаст РСА для "пилотных испытаний", рассказывает представитель ЦБ. Запуск приложения, по его словам, запланирован на 2019 г. Приложение передается, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Вначале власти намерены опробовать работу приложения на ДТП, произошедших в Москве и области, Санкт-Петербурге и Татарстане. Список обсуждается, РСА предлагает заменить Татарстан на Ленинградскую область, говорит И.Юргенс. Постановление может вступить в силу ближе к концу года, добавляет он.