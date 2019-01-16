Средний размер вклада вырос на 8%

16 января. FINMARKET.RU - Рост среднего размера банковского вклада в России в 2018 году стал взрывным, показал консенсус-опрос 30 крупнейших кредитных организаций, проведенный "Известиями" . Как показал опрос топ-30 кредитных организаций, темпы роста вкладов ускорились в 2018 году. В 2016-м граждане держали на депозите в банке в среднем 626 тыс. рублей, в 2017 году — 632 тыс. рублей, а в 2018-м уже 682,5 тыс. рублей. То есть за 2017 годвыросли всего лишь на 1%, а за 2018-й — на 8%. Это существенно больше потребительской инфляции, которая по итогам прошлого года составила 4,3%. При этом страховое покрытие сейчас составляет 1,4 млн рублей.

По данным Центробанка, на 1 декабря 2018 года россияне держали во вкладах 27,2 трлн рублей, из них 5,9 трлн рублей в иностранной валюте. Год назад — всего 25,1 трлн рублей, включая 5,4 трлн в денежных единицах других стран. 90% этих средств традиционно приходится наиз топ-30.

Низкий рост размера вкладов в 2017 году связан с тем, что в тот период у населения были более популярны накопительные счета — доходность по ним превышала проценты по депозитам, отметили в Райффайзенбанке. По данным ЦБ, в мае–августе 2018 года ставки по вкладам на период до 12 месяцев были минимальными — от 5,04% до 5,2%. В таких условиях накопительный счет, позволявший иметь процент на остаток, выглядел более привлекательно — здесь ставка составляла 6–6,5% годовых.

Однако во втором полугодии 2018 года на фоне роста ключевой ставки регулятора и ослабления рубля финансовые организации готовы были больше платить клиентам, приносящим деньги во вклад. К концу года проценты по депозитам в рублях достигли 8%, можно было найти акционные предложения и под 8,5%, причем в крупных, надежных организациях.

Одновременно значительно выросли ставки по вкладам в валюте: в долларах за год они прибавили в среднем 1 п.п., а вот в евро почти не изменились, отметил начальник управления розничных продуктов МТС банка Евгений Шитиков. Еще в июне по долларовому вкладу до года, в среднем, можно было получить 1,85%, в сентябре уже 3,07%, по такому же счету в европейской валюте заработать можно было 0,3% и 0,4% соотвественно, следует из данных ЦБ.

Дело не только в росте ставок, полагает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дружинский. Размеры депозитов увеличились на фоне повышения реальных зарплат и небольшого прироста реальных располагаемых доходов россиян в прошлом году, пояснил эксперт.

Росло и доверие к банковской системе на фоне относительного спокойствия и отсутствия громких санаций.