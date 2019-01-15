Онлайн-мошенничества стали выявлять в 2,5 раза чаще

15 января. FINMARKET.RU - В январе этого года интернет-мошенники резко активизировались. В первой декаде месяца число выявленных и заблокированных сайтов выросло в 2,5 раза, пишут "Известия", ссылаясь на центр реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB. По некоторым данным, в среднем один обманутый россиянин в это время мог потерять на web-мошенничестве до 500 тыс. рублей. Появились и новые схемы вытягивания денег. В частности, гражданам предлагали переводить средства в якобы высокодоходные финансовые инструменты. Также злоумышленники стали использовать в своих целях рекламные баннеры в сети. Эксперты связывают учащение мошеннических операций с развитием технологий и ожидают, что в 2019 году количество обманов в сети будет расти.

С 1 по 9 января значительно выросла активность интернет-преступников. В Group-IB "Известиям" сообщили, что в этот период были обнаружены и заблокированы 130 интернет-ресурсов злоумышленников, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Тенденция началась еще в декабре. В последний месяц 2018 года компания выявила и заблокировала 1149 финансовых фишинговых ресурсов, годом ранее их количество составляло 705.

Ресурсы маскировались под уже существующие порталы банков, платежных систем, телеком-операторов, интернет-магазинов и известных брендов. По оценке источника "Известий", имеющего отношение к расследованию киберпреступлений, каждый обманутый мошенниками россиянин в декабре и первой декаде января мог потерять в среднем от 100 до 500 тыс. рублей.

В опрошенных "Известиями" кредитных организациях согласились с тем, что злоумышленники стали активнее. По словам руководителя дирекции по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексея Голенищева, это связано, в частности, с развитием новых цифровых каналов, продуктов и услуг. Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов добавил: чаще всего преступники получают данные для осуществления мошеннических операций непосредственно от самих граждан c помощью различных уловок.

Так, по словам Алексея Голенищева, в предновогодний и праздничный сезон увеличивается число фродов в авиакоммерции: фальшивые сайты по продаже авиабилетов выманивают у людей деньги или данные карт. Появилась и новая схема, рассказали «Известиям» в Сбербанке. Гражданам предлагают переводить крупные суммы под предлогом вложения в высокодоходные финансовые инструменты, но после осуществления перевода вернуть средства оказывается невозможно.

Еще одна новая схема появилась в декабре 2018-го, отметил директор департамента по информационной безопасности банка "Ак Барс" Вячеслав Яшкин. Граждане получали ссылки на мошеннические сайты через рассылки и рекламные баннеры, где им предлагали поучаствовать в розыгрышах дорогих подарков или крупных денежных призов. Для их получения нужно было внести различные суммы денег. Причем, зачастую всё выглядело правдоподобно и не вызывало подозрений, добавил эксперт.