Где в России люди больше всего довольны жизнью

15 января. FINMARKET.RU - Больше всего довольны своей жизнью россияне, проживающие в Грозном, Тюмени, Ижевске, Махачкале и Краснодаре. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве, проанализировав результаты опросов россиян, пишет "Российская газета". Их проводили в течение 2018 года в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. При этом в каждом городе было опрошено не менее тысячи респондентов.

"Исследование показало, что большинство жителей крупных и средних городов довольны той жизнью, которую они ведут, - отметил проректор Финансового университета Алексей Зубец. - В декабре 2018 года доля тех, кто полностью или в основном доволен, составила 82 процента. В 2017 году цифра была той же, а в 2014 и 2015 годах - 83 процента. Средняя доля довольных жизнью по итогам 2018 года - 81 процент. Это высокие показатели".

Чаще всего радуются жизни люди из наиболее состоятельных имущественных групп, а также молодежь, которой, как известно, трудности не страшны. Примечательно, что, несмотря на экономические трудности, испытываемые Россией в последние годы, доля уверенных в собственном завтрашнем дне также держится на достаточно высоком уровне. В декабре прошлого года таких уверенных было 63 процента.

А в целом в 2018 году доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне, составила 62 процента. Самый высокий показатель уверенности в будущем, как отмечает Зубец, был в 2014 году. Тогда ответили положительно 66 процентов участников исследования. Но, как известно, в конце 2014 года разразился экономический кризис.

Сегодня выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя. Возможно, такую уверенность люди испытывают из-за того, что имеют надежную специальность и хорошее рабочее место.