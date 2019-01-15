С лесными рантье начали расторгать договоры

15 января. FINMARKET.RU - Есть компании, которые, получив участки в аренду по льготным ценам, ведут себя как. Это действительно проблема, сообщил в интервью "Российской газете" заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик.

"Я общаюсь с представителями крупного бизнеса, - пояснил он, - которые рассказывают, как те, кто завладел участками в конце 1990-х, просто "снимают сливки" из-за того, что владеют землей. Всю работу по лесовосстановлению за них выполняют лесопромышленники".

По словам Валентика, в некоторых регионах расторгают договоры с лесными рантье, не занимающимися лесовосстановлением, охраной и защитой лесов. Сегодня же по закону арендовать лесной участок по конкурсу может только тот, у кого есть собственная глубокая переработка древесины.

"Но окончательно "добьют" лесных рантье экономические механизмы, - уверен он. - Речь о переходе к рентному методу взимания платежей за древесину. Он позволяет учитывать капиталовложения бизнеса на строительство лесных дорог, питомников и уменьшать размер базовой арендной платы на сумму инвестиций. Чем выше уровень переработки древесины, тем больше применяется понижающий коэффициент по арендным платежам".

Так работают в Канаде, США, скандинавских странах. "Мы к этому только приближаемся. - говорит Иван Валентик. - В итоге все должно прийти к тому, что лесным рантье будет выгоднее отказаться от договоров аренды".

Глава Рослесхоза напомнил, что с 1 января 2019 года начал работать совершенно новый принцип предоставления лесных участков. "Раньше, - рассказал он, - этим занимались по своему усмотрению региональные власти, купить участок можно было, что называется, зайдя с "черного входа". А теперь все свободные участки должны отображаться на сайтах региональных служб. Потенциальный инвестор заходит на сайт, нажимает на раздел интерактивной карты, выбирает свободный участок и инициирует процедуру проведения аукциона. Все прозрачно, и региональные власти не вправе отказать".