Долги потенциальных банкротов достигли 39,6 млрд руб.

15 января. FINMARKET.RU - Долги потенциальных банкротов в России по итогам 3-го квартала 2018 года выросли на 28% и достигли рекордных 39,61 млрд рублей, пишут "Известия", ссылаясь на Национальный центр банкротств (НЦБ).

Чаще всего к несостоятельности приводят поручительства по долгам бизнеса, чрезмерное увлечение микрокредитами и необеспеченными займами. Причем объявить себя банкротом — не означает просто избавиться от долгов. Эта процедура влечет целый ряд ограничений в будущем — вплоть до запрета на получение новых займов.

Чем богаче регион, тем лояльнее там относятся к банкротству, добавили в НЦБ. В Москве и Московской области в 95% случаев такие дела заканчиваются реализацией имущества должника и только в 5% — реструктуризацией. В других субъектах ситуация обратная.

В 2018-м в России был "кредитный бум", который, вероятно, не пройдет бесследно. По данным ЦБ, за 11 месяцев прошлого года темп роста выдач новых займов физлицам составил 21,4%, компаниям — 10,4% (в два раза больше, чем в 2017-м). По оценке экспертов газеты, в будущем это может привести к появлению новых банкротов — от момента просрочки до подачи заявления о несостоятельности проходит год.

В прошлом году уровень просрочки среди россиян снижался — с 12 до 9%. Но явление, видимо, носило технический характер — вырос общий объем выданных ссуд, на этом фоне доля просрочки выглядела меньше. А вот фундаментальные факторы, такие как динамика доходов населения, говорят о возможном ухудшении способности обслуживать долги, считают эксперты. К этому стоит добавить и повышение НДС, которое повлияет на покупательную способность, отмечают они. Однако Центробанк уже предпринимает меры для охлаждения рынка потребкредитования: он ограничил процентные ставки по микрозаймам, ввел повышающие коэффициенты риска для банков по ипотеке и розничным кредитам, а в октябре обяжет их оценивать долговую нагрузку клиентов при выдаче ссуды на сумму от 10 тыс. рублей.