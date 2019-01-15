Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц

15 января. FINMARKET.RU - В рамках плана мероприятий по развитию конкуренции на 2018–2020 годы, утвержденного распоряжением правительства от 16 августа 2018 года, ЦБ, ФАС и Минфин провели анализ рынка денежных переводов физлиц. Объектом стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан посредством удаленных каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений, пишет "Коммерсантъ".

Исследование показало, что, взимаемые при межбанковских переводах, выступают барьерами для смены банка потребителями и перевода средств в другую кредитную организацию. При этом рынок характеризуется высокой концентрацией, отмечается в анализе, фактически на нем есть один монополист —. По данным отчетности кредитных организаций на первое полугодие 2018 года, он осуществил 94% переводов. Доля банка на карточном рынке и рынке средств физлиц существенно ниже — 66% и 45,5% соответственно. На остальных участников рынка (с учетом банковских групп — 229) приходится лишь 6% рынка банковских розничных денежных переводов.

Исходя из анализа жалоб, граждан больше всего волнует практика взимания комиссий при внутрибанковских межрегиональных переводах. Какие именно банки взимают такие комиссии, в исследовании не указано. Согласно информации на сайте банка, вне одного региона внутренний перевод через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тыс. руб. В исследовании такая практика называется недопустимой, поскольку установление различных комиссий за внутрибанковский перевод в пределах одного региона и вне его свидетельствует о "межрегиональной дискриминации потребителей", пишет издание..

По итогам анализа подготовлен доклад, направленный в правительство. В нем с учетом согласованных позиций ЦБ, Минфина и ФАС предложено на законодательном уровне закрепить две ключевые нормы. Во-первых, установить требование о том, что размеры комиссии за внутри- и межрегиональныев рамках одной кредитной организации должны быть равны. То есть если банк не взимает комиссию за переводы по картам, выпущенным в Москве, то и на межрегиональном уровне не должен. Вторая норма — более значимая для всего рынка. Чтобы обеспечить его развитие и конкурентную среду, предлагается законодательно закрепить обязанность всех банков присоединиться к создаваемой ЦБ системе быстрых платежей (СБП). Предельное значение тарифов в СБП установит регулятор, но в диапазоне 0,5–3 руб. за трансакцию.