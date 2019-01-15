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15 января 2019 года 08:15
Экономика РФ избавилась от "голландской болезни" - Силуанов
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что российская экономика сумела избавиться от "голландской болезни" - негативного эффекта, оказываемого влиянием укрепления курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. "Нашей задачей было избавиться от того, что когда-то, раньше мы называли "голландской болезнью". Мы это сделали через бюджетные инструменты и правила. В период высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти деньги возвращаются в экономику", - сказал А.Силуанов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант". При этом А.Силуанов обратил внимание на тот факт, что "происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне". "В результате наши граждане перекладывались из долларов в рубли и из рублей в доллары, что неизбежно приводило к финансовым потерям. Сейчас такого нет", - пояснил первый вице-премьер в беседе с изданием. Ранее приходилось обращаться в Госдуму с предложениями о сокращении расходов, секвестрах программ, приходилось в ряде случаев снижать даже социальные расходы. Сейчас, отметил Силуанов, этого не надо делать, бюджет сформирован при цене $40 за баррель — "нам, в сущности, неважно, как будет меняться цена на нефть".
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