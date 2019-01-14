14 января. FINMARKET.RU - Согласно данным исследования аналитического центра НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра, у 68% россиян есть родственники старше 60 лет. В 43% случаях они живут в семье, а в 25% — отдельно. То есть, в стране проживают более 9 млн одиноких пенсионеров (от общего количества людей старшего трудоспособного возраста — более 37 млн, по данным Росстата за 2018 год), пишут "Известия"

Те из них, которые живут одни, самостоятельно занимаются домашним хозяйством (70%), следят за своим здоровьем (59%), работают на даче (42%), помогают ухаживать за детьми (33%), имеют хобби (24%) и путешествуют (17%). Некоторые, несмотря на свой возраст, продолжают работать (22%). Таким образом, каждый пятый одинокий пенсионер продолжает работать. Однако финансовую независимость от родственников имеют только половина одиноких пенсионеров.

Одним из аргументов власти в пользу повышения пенсионного возраста, которое так остро было воспринято обществом, была возможность существенно повысить размер пенсий, напомнил директор фонда по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.

"Если последующие исследования покажут, что усредненная «тысяча в месяц» прибавки приведет к ослаблению финансовой зависимости отдельно проживающих пенсионеров от их родственников, то можно будет говорить о том, что одна из заявленных государством целей реформы достигается", — отметил политолог.

77% участников опроса НАФИ полагают, что если одиноким пенсионерам потребуется какая-либо помощь, то оказать ее в первую очередь должны их родственники. А также им могут помочь специализированные государственные службы — соцзащита, патронаж (42%), друзья и соседи (21%) или волонтеры (17%).

"Пожилые люди, живущие в одиночестве, лишены общения даже с близкими и часто замыкаются в себе, что негативно сказывается на их здоровье, — подчеркнула руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елена Никишова. — Необходимо вовлекать пожилых в активную социальную жизнь с учетом их потребностей и мотивации. Активная старость начинается с активной молодости, и это нужно доносить до молодого поколения".