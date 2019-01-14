Уровень семейной незанятости в РФ ниже, чем в странах ОЭСР

14 января. FINMARKET.RU - Для российского рынка труда характерен низкий уровень семейной незанятости, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные Высшей школы экономики. В домохозяйствах, где нет занятых, проживает лишь каждый пятый из неработающих россиян трудоспособного возраста — то есть менее 1% трудоспособного населения,— а единственными занятыми в своем домохозяйстве являются только 6% работающих. Впрочем, низкая семейная незанятость может быть сигналом слабости социальной защиты — невозможность таких домохозяйств жить на пособие делает выход их участников на рынок труда безальтернативным.

По данным исследования, решающим фактором семейной незанятости является состав домохозяйства.

Уровень семейной незанятости вниже, чем в других странах,— так, в среднем по странам ОЭСР доля взрослых в домохозяйствах без занятых составляет 10%. Однако, по мнению экспертов ВШЭ, однозначно трактовать этот показатель как свидетельство благополучия нельзя. Так, возможно, безработные готовы браться за любое предложение о работе на фоне слабой системы соцзащиты и угрозы бедности при отсутствии накоплений. Также в РФ существует значительный сегмент неформальной занятости. Наконец, многие россияне продолжают жить в многопоколенных домохозяйствах, и трудоустройство хотя бы одного человека с формальной точки зрения интегрирует домохозяйство в. Альтернативные оценки этой ситуации — по числу работающих бедных и малоимущих дают различные результаты. Так, если число работающих бедных (с заработком менее прожиточного минимума) в последние годы снижалось (сейчас — 2 млн человек), то число занятых малоимущих (это определение включает в себя не только заработки, но и другие источники дохода) практически не менялось и составляет 10 млн человек.