Россияне стали чаще пользоваться налоговыми вычетами

14 января. FINMARKET.RU - Граждане стали чаще пользоваться возможностью сэкономить на налогах с помощью специальных вычетов. Самый популярный - стандартный вычет на ребенка, однако по суммам лидируют имущественный вычет по расходам на покупку недвижимости, пишет "Российская газета".

Налоговый вычет - сумма, уменьшающая размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он в нашей стране, напомним, составляет 13%. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на образование, лечение, страхование.

За семь месяцев 2018 года имущественными вычетами в России воспользовались чуть больше 4,6 миллиона человек, рассказали "РГ" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Для сравнения "детский" вычет за это время получили свыше 16,6 миллиона человек.

Для получения вычетов на детей не требуется больших усилий, нужно всего лишь написать заявление в бухгалтерию организации и принести подтверждающие документы, напоминает эксперт компании СКБ Контур Вячеслав Шинкарев. За первого и второго ребенка вычет составляет 1,4 тысячи рублей, за каждого последующего - 3 тысячи, но пользоваться им можно лишь до тех пор, пока ваш годовой доход не превысил порог в 350 тысяч рублей.

За имущественным вычетом стоят достаточно большие деньги, ради них люди готовы тратить время и собирать необходимые документы. Для получения такого вычета есть два основных повода: строительство или покупка недвижимости и продажа имущества. Первый вид вычета позволяет уменьшить облагаемую налогом на доходы физлиц базу на сумму расходов на приобретение жилья. Он ограничен планкой в 2 миллиона рублей, то есть максимально налогоплательщик может вернуть 260 тысяч уплаченного НДФЛ. Дополнительно к вычету можно заявить расходы на уплату процентов по ипотеке. В этом случае предельная сумма расходов составляет 3 миллиона рублей.

Второй вид вычета используется, когда человек продает имущество, которое находилось в собственности больше установленного законом срока владения. Для движимого имущества - это три года, для недвижимого - пять лет, если квартира или дом были куплены до 2016 года, и три года в остальных случаях.

По данным ФНС, вычет, связанный со строительством или покупкой недвижимости, за семь месяцев 2018 года получили 2,8 миллиона человек. Они предъявили к вычету расходы на 1,05 триллиона рублей, сэкономив свыше 136,5 миллиарда рублей.

Вычетом по доходам от продажи имущества воспользовались 1,1 миллиона человек. И еще чуть больше 727 тысяч граждан получили вычет по уплате процентов по кредитам на покупку квартиры или дома.

Популярны в нашей стране и так называемые социальные. Налоговым дисконтом по расходам на лечение, образование, страхование за 7 месяцев 2018 года воспользовались около 1,5 миллиона человек. Наиболее востребованным был "медицинский" вычет. Его получили более 685 тысяч граждан.