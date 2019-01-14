Более половины россиян - за отставку правительства

14 января. FINMARKET.RU - Более половины россиян выступают за отставку правительства, следует из опроса "Левада-центра": в декабре 2018 г. об этом заявили 53% респондентов против 33% в ноябре 2016 г. Основные претензии к кабинету - его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%), пишут "Ведомости".

За последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти, поясняет социолог "Левада-центра" Марина Красильникова: "Основные претензии по-прежнему к правительству, хотя уровень доверия к президенту тоже существенно просел. Происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы. Это отражает рост самостоятельности россиян: у них меньше надежды "на авось и на государство". Все это, естественно, стало следствием повышения пенсионного возраста, говорит Красильникова: "Это подтвердило опасения россиян, что государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства".

Но вряд ли для респондентов велика роль конкретно премьера Дмитрия Медведева, считает социолог: "Если бы были намеки, что возможно другое, которое приведет к реальным переменам, то число сторонников отставки было бы выше. Выступая за отставку правительства, люди говорят, что все плохо и что вопросы социальной политики в стране не решаются".

Пенсионная реформа уронила рейтинги президента, что сказалось и на рейтингах правительства, Госдумы, губернаторов, считает политолог Николай Петров.