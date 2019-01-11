Скоро почти треть доходов россиян пойдет на погашение кредитов

11 января. FINMARKET.RU - Отношение долга российских домохозяйств к денежным доходам достигло исторического максимума и составило почти 30%. Таковы экспертные оценки на основе статистики, пишет "Независимая газета".

Согласно данным ЦБР, долг домохозяйств и обслуживающих их некоммерческих организаций достиг в ноябре 2018 года 15,9 трлн руб., сообщает Центробанк (ЦБ). В годовом выражении долговая нагрузка выросла более чем на 22%. А денежные доходы населения без учета инфляции выросли, по Росстату, за январь–ноябрь 2018-го лишь на 3,6% в годовом выражении. При этом рост реальных доходов (с учетом инфляции) был близок к нулю.

В других странах долговая нагрузка назначительно, как правило в разы, выше. Из-за различий в методологии цифры могут отличаться, однако и в статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и в отчетах Евростата ближе всего к России по долговой нагрузке на население оказались Венгрия, Латвия и Литва. По оценке ОЭСР на 2017 год, в этих странах соотношение долгов домохозяйств и их доходов составляло от 43 до 48%. А по данным Евростата на тот же год – от 33 до 36%. Самый высокий показатель долговой нагрузки у Дании: по ОЭСР – 280%, а по Евростату – почти 241%.

Многие страны Западной и Северной Европы, а также США, Япония, Южная Корея и др. отличаются очень высокой долговой нагрузкой на домохозяйства. Но там этот факт не вызывает ни у кого особой паники. Одновременно с этим в ряде стран Восточной Европы, а также в России рост долговой нагрузки на население воспринимается как опасная тенденция.

Говоря о России, опрошенные "НГ" эксперты указывают на относительно низкий показатель долговой нагрузки, но уточняют, что его дальнейший рост чреват проблемами.

Если уровень долговой нагрузки начнет стремительно расти, "это может привести к увеличению числа банкротств среди физических лиц, росту бедности и т.д.", предупреждает замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. «Если раньше имеющихся средств хватало, то из-за инфляции и обвала рубля ситуация изменилась, люди вынуждены занимать, чтобы поддерживать привычный образ жизни», – добавляет эксперт.

По прогнозу аналитика компании "Солид" Вадима Кравчука, рост розничного кредитования в России продолжится, однако не такими быстрыми темпами, как в последние годы.

"При сохранении текущих темпов роста долговая нагрузка населения в течение следующего года может превысить максимальный уровень, наблюдавшийся в 2014 году (9%), – сообщили "НГ" в пресс-службе ЦБ. – Рост долговой нагрузки населения повышает подверженность кредитных портфелей банков макроэкономическому шоку и обусловливает необходимость накопления банками соответствующих буферов капитала".

"В связи с этим Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, выданным после 1 апреля 2019 года, – сообщил регулятор. – Кроме того, с 1 октября 2019 года банки будут обязаны при выдаче кредитов физическим лицам рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика, учитывающий его обязательства по всем кредитам. В зависимости от значений показателя долговой нагрузки могут быть установлены надбавки к коэффициентам риска. Данный инструмент может быть использован для ограничения рисков роста долговой нагрузки населения и увеличения запаса капитала банков".