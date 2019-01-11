Зарплаты прокуроров в РФ предлагают увеличить в 2-3 раза

11 января. FINMARKET.RU - В России зарплата прокуроров может вырасти в 2-3 раза. С просьбой приравнять ее к судейской в письме премьеру Дмитрию Медведеву обратился генпрокурор Юрий, который считает сегодняшний уровень оплаты прокурорского труда слишком низким. В качестве аргумента он приводит опыт развитых стран, где "конституционно-правовое положение прокуроров, уровень их социальной защищенности, включая финансирование, соответствуют судейскому". Согласно резолюции на письме, глава кабмина уже поручил Минфину подготовить соответствующие предложения. Это "Известиям" подтвердил и близкий к правительству источник.

Как говорится в письме Ю.Чайки, согласно изменениям, внесенным в 2016 году в закон "О прокуратуре", "размер денежного содержания прокурорских работников повышен и предполагается его дальнейшее увеличение". Однако он считает это недостаточным.

"Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно", - сетует генпрокурор, обращаясь к Д.Медведеву.

Особое беспокойство у главы надзорного ведомства вызывают оклады коллег по силовому цеху. По его информации, Следственный комитетпрорабатывает вопрос о приравнивании зарплат сотрудников СК к прокурорским. По мнению Ю.Чайки, от "необоснованной практики" распространения на следователей всех нововведений, касающихся соцзащиты прокуроров, следует отказаться.

Как считает генпрокурор, прокурорский статус непременно должен быть выше, чем "у сотрудников поднадзорных правоохранительных органов".

В связи с этим Ю.Чайка и предлагает приравнять оплату труда работников своего ведомства к зарплате, которую сегодня получают федеральные судьи, ведь обе структуры обеспечивают "конституционную законность, защиту прав граждан и интересов государства".

В начале 2018 года средняя зарплата федерального судьи в столице составляла около 170 тыс. рублей, сообщили "Известиям" в Мосгорсуде. Среднемесячное денежное содержание прокурора в 2-3 раза меньше - порядка 80 тыс. рублей.

Относительно высокий размер судейских зарплат в свое время был установлен в том числе для того, чтобы обеспечить их независимость, отмечает судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Насколько состоятелен этот аргумент в отношении работников прокуратуры - вопрос, считает она. Прокурор независим от правительственных структур, но, работая в централизованной структуре, он зависит от своего начальника.