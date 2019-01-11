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11 января 2019 года 10:28
Зарплаты прокуроров в РФ предлагают увеличить в 2-3 раза
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Михаил Почуев/ТАСС
11 января. FINMARKET.RU - В России зарплата прокуроров может вырасти в 2-3 раза. С просьбой приравнять ее к судейской в письме премьеру Дмитрию Медведеву обратился генпрокурор Юрий Чайка, который считает сегодняшний уровень оплаты прокурорского труда слишком низким. В качестве аргумента он приводит опыт развитых стран, где "конституционно-правовое положение прокуроров, уровень их социальной защищенности, включая финансирование, соответствуют судейскому". Согласно резолюции на письме, глава кабмина уже поручил Минфину подготовить соответствующие предложения. Это "Известиям" подтвердил и близкий к правительству источник. Как говорится в письме Ю.Чайки, согласно изменениям, внесенным в 2016 году в закон "О прокуратуре", "размер денежного содержания прокурорских работников повышен и предполагается его дальнейшее увеличение". Однако он считает это недостаточным. "Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно", - сетует генпрокурор, обращаясь к Д.Медведеву. Особое беспокойство у главы надзорного ведомства вызывают оклады коллег по силовому цеху. По его информации, Следственный комитет РФ прорабатывает вопрос о приравнивании зарплат сотрудников СК к прокурорским. По мнению Ю.Чайки, от "необоснованной практики" распространения на следователей всех нововведений, касающихся соцзащиты прокуроров, следует отказаться. Как считает генпрокурор, прокурорский статус непременно должен быть выше, чем "у сотрудников поднадзорных правоохранительных органов". В связи с этим Ю.Чайка и предлагает приравнять оплату труда работников своего ведомства к зарплате, которую сегодня получают федеральные судьи, ведь обе структуры обеспечивают "конституционную законность, защиту прав граждан и интересов государства". В начале 2018 года средняя зарплата федерального судьи в столице составляла около 170 тыс. рублей, сообщили "Известиям" в Мосгорсуде. Среднемесячное денежное содержание прокурора в 2-3 раза меньше - порядка 80 тыс. рублей. Относительно высокий размер судейских зарплат в свое время был установлен в том числе для того, чтобы обеспечить их независимость, отмечает судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Насколько состоятелен этот аргумент в отношении работников прокуратуры - вопрос, считает она. Прокурор независим от правительственных структур, но, работая в централизованной структуре, он зависит от своего начальника.
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Ключевые слова: РФ, прокуроры, зарплаты, предложение, Чайка
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Istina 11.01.2019
"ведь обе структуры обеспечивают "конституционную законность, защиту прав граждан и интересов государства". Законы о функциях и полномочиях федеральных министерств, ведомств и служб содержат утверждение об этом. Нет свидетельств качества этого обеспечения в правоприменительной практике.
Istina 11.01.2019
"Насколько состоятелен этот аргумент в отношении работников прокуратуры - вопрос, считает она." Это ошибка, точнее серьезные просчеты, авторов установления высоких размеров судейских зарплат. Судьи, работая в судебной централизованной вертикали, являются подчиненными своего начальника, председателя суда. Независимость - это мировоззрение, и не может высокая зарплата судей обеспечивать им независимость.
Вика 11.01.2019
Ну, если "опыт развитых стран"- то и пенсионеру тоже надо увеличить пенсию, исходя из этого опыта.
Fedor 11.01.2019
Конечно надо перенимать опыт развитых стран. Но это должно касаться зарплат и пенсий всех граждан РФ.
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