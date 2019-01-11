Банк России получит новые полномочия в интернете

11 января. FINMARKET.RU - Госдума расширяетЦБ в вопросах блокировки противоправного контента в интернете. Законопроект, устанавливающий для регулятора новые права в этой сфере, 10 января одобрен комитетом по финансовому рынку. По словам главы комитета Анатолия Аксакова, законопроект планируется принять во всех трех чтениях к весне 2019 года, пишет "Коммерсант".

Документ представляет собой поправки к закону "Об информации…" и Гражданскому процессуальному кодексу РФ. Он содержит две важные составляющие. Одна из них касается возможности блокировать распространение информации в интернете от заведомо мошеннических организаций - финансовых пирамид, нелицензированных компаний, организаций, маскирующих свои интернет-ресурсы под сайты лицензированных финансовых организаций, и т. д. Вторая дает Банку России право обращаться в суд с целью блокировки интернет-ресурсов, которые несут угрозу информационной безопасности финансовых организаций и их клиентов и могут привести к ущербу.

По сути, законопроект дает Банку России право блокировать мошеннический или опасный контент до решения суда (применение обеспечительной меры), а также обращаться по такого рода делам в суд как заявителю. Ранее такого права у ЦБ не было.

В случае с прямым интернет-мошенничеством (финансовые пирамиды, сайты компаний-двойников и т. д.) цепочка действий сокращается до минимума. Заблокировать такой сайт можно будет в течение суток путем внесения доменного адреса в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Решение о разделегировании (полное удаление из сети интернет) по-прежнему будет приниматься судом, однако доступ потребителей к нежелательной информации к этому моменту будет прекращен. По сути, за тот срок, который сейчас уходит на направление документов в ведомства для последующей блокировки, мошенники успевают собрать максимум средств и зачастую "обвалить" пирамиду либо сделать ее за счет активного интернет-маркетинга значительно больше, отмечают в ЦБ.

Эксперты уверены, что это должно снизить масштаб хищений у граждан как мошенниками, так и хакерами.

Но есть у проекта и слабые места. По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, периодически злоумышленники взламывают сайты легально работающих компаний и через них собирают данные тех же банковских карт или заражают посетителей вредоносами. "И тут крайне важно определить, как решить проблемы информационной безопасности и при этом иметь инструменты разблокировки легально работающих сайтов после их попадания в черный список и устранения проблем",- указывает он.