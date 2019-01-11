Две трети россиян продлили каникулы

11 января. FINMARKET.RU - Исходя из статистики продажи авиабилетов, многие россияне не очень-то спешили вернуться домой к первому рабочему дню 2019 года. Так, 19% приобрели обратный билет на 10 января, приводит свои данные агрегатор дешевых авиабилетов Aviasales. На 11 января пришлось 20% забронированных обратных билетов. Еще четверть туристов вернется в Россию на выходных (12-13 января), а 5% лишь на Старый Новый год. Получается, только треть россиян, улетевших на новогодние каникулы в другие города и страны, вернулись к 9 января, пишет "Российская газета".

У россиян уже давно стало традицией продлевать и без того длинные праздничные выходные. Не везде начальство относится к этому одобрительно, но отказывает редко, судя по тому, что после Нового года и между майскими праздниками людей и машин в крупных городах становится в разы меньше. Но выгодно ли брать несколько дней отпуска в январе, чтобы продлить новогодние каникулы, или в мае, задается вопросом газета.

Как пояснили нам специалисты бухгалтерского учета крупной компании, январь и май - самые невыгодные месяцы для ухода в отпуск. Потому что там мало рабочих дней и они самые дорогие в году. Ведь несмотря на то что работают россияне в эти месяцы практически по две недели, зарплату рассчитывают за полный месяц.

А при подсчете отпускных используется следующая схема: прежде всего определяется средний дневной заработок (СДЗ) работника. Это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на число дней отпуска.

Однако, как уточняют бухгалтеры, если у работника не фиксированный, а плавающий доход (например, есть система гонораров) или годовой доход был солидным - от двух и выше миллионов рублей, то продлить еще на недельку новогодниеочень даже выгодно. Работник за семь дней получит примерно 40 тысяч. И за счет дополнительных гонораров общий месячный заработок тоже не пострадает.

Не слишком выгодно брать отпуск с конца месяца, так как получится слишком много отпускных дней и мало рабочих, за которые платят больше. Не очень выгоден отпуск с первого числа одного месяца по первое число следующего. Оптимальный вариант - первые две недели или последние две недели месяца.