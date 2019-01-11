Закон о переводе пенсионных накоплений пока неработоспособен

11 января. FINMARKET.RU - Закон о переводе пенсионных накоплений граждан, который вступил в силу с 1 января, на практике оказался неработоспособным. Граждане, пожелавшие перевести свои пенсионные накопления, могут это сделать двумя способами. Подать заявление либо дистанционно через ЕПГУ, либо лично явившись в отделение ПФР или МФЦ (или послав туда своего представителя). Однако, как выяснил "Коммерсант" , в реальности они лишены этих возможностей и непонятно, когда смогут распорядиться ими.

Во-первых, на прием заявлений о смене страховщика ЕПГУ не работает. Директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Алексей Горобцов убежден, что портал предоставляет возможность подачи заявления о переводе пенсионных накоплений. И приводит статистику ведомства, согласно которой за 2018 год досрочный переход из ПФР в НПФ через портал госуслуг совершили более 74 тыс. раз, а НПФ поменяли более 36 тыс. раз. Но дело в том, что, согласно действующему закону, гражданин должен быть в обязательном порядке проинформирован о потенциально теряемом им инвестдоходе при досрочной смене страховщика. Но такая функция, как можно судить из информации на портале, до сих пор не реализована. "В настоящее время по техническим причинам сервис информирования о сумме потерь при досрочном переходе недоступен, подача заявления о досрочном переходе невозможна",- сообщает портал при попытке сменить текущего страховщика.

Во-вторых, под вопросом и подача заявления лично или через представителя. Согласно закону, ПФР обязан в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления направить его копию в фонд, в который переводятся накопления, и одновременно оповестить текущего страховщика. Это должно быть осуществлено через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), причем третьей версии. Однако на 9 января к СМЭВ-3 было подключено лишь 25 НПФ, сообщили в "Ростелекоме", тогда как с накоплениями работают 35 фондов.

Впрочем, как указывают в частных фондах, которые все-таки подключились к системе, сейчас в нормальном режиме работает только канал на отправку информации в ПФР. При этом получить информацию о поступившем заявлении НПФ сейчас не могут.

В ПФР отказались отвечать по существу на вопросы, однако заявили, что "у граждан в распоряжении есть целый год на то, чтобы принять взвешенное решение относительно перевода пенсионных накоплений и подать заявление, если это необходимо".

Когда граждане смогут все-таки подать заявление о переходе от одного страховщика к другому, непонятно, но участники рынка надеются, что вынужденные каникулы продлятся только первый квартал, резюмирует "Коммерсант".