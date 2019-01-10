Росстат повысил оценку инфляции в 2018 году до 4,3%

Росстат повысил оценку по инфляции за 2018 год до 4,3% и подтвердил декабрьскую инфляцию на уровне 0,8%. Показатель оказался выше верхнего значения интервального прогноза ЦБ (3,9-4,2%)

10 января. FINMARKET.RU - Росстат повысил оценку по инфляции в России в 2018 году до 4,3% с 4,2% (предварительные данные, опубликованные 29 декабря).

При этом оценка роста потребительских цен за декабрь сохранена на уровне 0,8%. Месячный рост цен стал максимальным за три года - последний раз более высоким темпами цены росли в январе 2016 года (на 1,0%). В ноябре 2018 годасоставляла 0,5%, в октябре - 0,4%, в сентябре - 0,2%

В 2017 году инфляция составила 2,5% - минимум за всю новейшую историю страны. В декабре 2017 года потребительские цены выросли на 0,4%.

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, продовольственные товары в декабре 2018 года подорожали на 1,7%, непродовольственные товары - на 0,2%, услуги - на 0,4%. Цены на продовольственные товары за 2018 год выросли на 4,7%, на непродовольственные - на 4,1%. Услуги стали дороже на 3,9%.

В декабре в 10 субъектах Российской Федерации потребительские цены увеличились на 1,2% и более. Заметный прирост цен (на 1,4%) отмечен в республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл в результате увеличения цен на продукты питания на 2,6-2,9%.

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,7% (с начала года - 104,3% и 103,9% соответственно).

Окончательные данные оказались выше прогнозов аналитиков, ожидавших годовой рост потребительских цен на 4,2%. Инфляция в декабре совпала с ожиданиями аналитиков.

Показатель оказался выше верхнего значения интервального прогноза ЦБ (3,9-4,2%).

Несмотря на повышение оценки, инфляция 2018 года стала второй за новую историю с точки зрения минимального роста цен. В 2016 году инфляция равнялась 5,4% (третий показатель за всю историю), в 2015 году рост цен равнялся 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%.

По итогам 2019 года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 5-5,5%, Минэкономразвития - 4,3%.

Аналитики ждут инфляцию по итогам 2019 года в размере 4,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря).

В декабре среди наблюдаемых продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца куриные, рост цен на которые отмечался практически во всех субъектах Российской Федерации. В среднем яйца подорожали на 15,4% за месяц и на 25,9% - за год. При этом в 30 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) яйца подорожали на 20% и более, из них значительнее всего в Удмуртской Республике - на 31,0%, Республике Марий Эл - на 29,5%, Орловской и Калининградской областях - на 28,3%. В то же время в Еврейской автономной области яйца куриные стали дешевле на 2,4%.

В группе плодоовощной продукции в декабре значительно подорожали огурцы - на 37,2%, помидоры - на 22,5%, капуста белокочанная - на 20,0%, картофель - на 9,9%, лук репчатый - на 9,5%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров пшено стало дороже на 4,6%, крупа манная - на 1,8%, мясо птицы, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), филе рыбное, мука - на 1,7%.

Вместе с тем на 1,7% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0,5% подешевели кальмары мороженые, на 0,2% - пиво зарубежных торговых марок, кофе натуральный растворимый, а также кофе в организациях быстрого обслуживания.

Бензин в декабре подешевел на 0,1%, за год подорожал на 9,4%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за декабрь текущего года не изменились, за год выросли на 3,7%.