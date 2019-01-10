Низкая финграмотность угрожает накопительным пенсионным системам

10 января. FINMARKET.RU - Работа накопительных пенсионных систем может оказаться под угрозой, так как значительная часть населения недостаточно финансово грамотна, следует из доклада ОЭСР о перспективах развития пенсионных систем. В, где уровень финансовой грамотности на треть ниже, это осложняет реформу накопительной пишет "Коммерсантъ". Помимо недавнего повышения пенсионного возраста, ассоциации с которым власти хотели бы избежать, им необходимо предложить гражданам схему достаточно простую, чтобы не отпугнуть их, и одновременно достаточно устойчивую для восстановления репутации накоплений как необходимой части обеспечения в старости.

Накопительные пенсионные схемы — как добровольные, так и обязательные — считаются необходимым компонентом трехуровневого пенсионного обеспечения, в которое также входят солидарные пенсии и корпоративные программы, и распространены в большинстве стран мира. В РФ нынешняя версия накопительной системы заморожена с 2014 года, а новая, разработанная ЦБ и Минфином, еще не запущена: власти опасаются негативной реакции населения на нее из-за недавнего повышения пенсионного возраста.

Дополнительные сложности создает и сама конструкция пенсионного обеспечения: чем сложнее она организована, тем чаще участники откладывают решение вопроса о формировании собственных накоплений на потом. Например, при прочих равных условиях при увеличении числа пенсионных фондов, в которых можно было бы формировать будущую пенсию, на 10 штук уровень участия в них населения падает на 1,5–2%. Вероятно, пишет "Ъ", это одно из соображений, затягивающих запуск новой накопительной пенсионной системы в России: финансово грамотными в стране могут считаться 38% совершеннолетних (на треть меньше, чем в среднем по развитым странам), и для вовлечения в формирование накоплений статистически значимого числа граждан властям нужно предложить им достаточно простую, но при этом финансово устойчивую альтернативу государственной пенсии.