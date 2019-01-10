У трети бизнесменов в 2018 году вымогали взятки

10 января. FINMARKET.RU - У каждого третьего предпринимателя вымогалив 2018 году. Половина — обвиняет местных чиновников в том, что они препятствуют развитию малого и среднего бизнеса. Таковы итоги совместного исследования "Бизнес-Успех" (проект "Опоры России") и Zaim.com. Впрочем, предприниматели, опрошенные "Известиями", считают, что главные проблемы бизнеса связаны сегодня не столько с коррупцией, сколько с бюрократией.

С проявлениями коррупции в 2018 году столкнулись более 33% предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса. 22% из них сказали, что отказались давать взятку, 11% признались, что согласились заплатить. Подобный опрос проводился впервые, уточнили авторы исследования. В нем приняли участие 110 представителей малого и среднего бизнеса.

Почти половина предпринимателей (46%) считает, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса. 37% респондентов сказали, что власти хотя и не мешают, но и не способствуют развитию компаний, 17% полагают, что контролеры создают все условия для успешного ведения бизнеса.

Показатели выглядят достаточно реалистично, однако в целом хотя бы раз в жизни с коррупцией пришлось столкнуться практически всем предпринимателям, уверен доцент РАНХиГС Виктор Солнцев. По его мнению, государство в целом стало лучше бороться с распространением коррупции на нижних уровнях власти, именно с этими чиновниками чаще всего сталкиваются субъекты МСП.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, на которого ссылаются "Известия", за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество взяток выросло на 3% и составило 10 179 фактов на общую сумму 1,8 млрд рублей. Средний размер взятки составил 609 тыс. рублей.

При этом опрошенные "Известиями" предприниматели в целом отмечают снижение коррупционного давления. Так, Андрей Суходольский считает, что при проверках различные службы, например, пожарные, практически перестали выходить за рамки служебных полномочий. По его словам, сейчас коррупция в целом перестала быть инструментом защиты бизнеса от произвола чиновников. Если взятки и дают, то для ускорения тех или иных забюрократизированных процессов, пояснил предприниматель.